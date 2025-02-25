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Втрати ворога станом на 25 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 25 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10182 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1300 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 25 лютого 2025 року. Про це повідомляє «Главком»  з посиланням на дані Генштабу у соцмережах.

Втрати Росії у війні на 25 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 25 лютого втратила:

  • особового складу ‒ близько 869530 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 10182 (+5) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 21168 (+11) од,
  • артилерійських систем  – 23652 (+26) од,
  • РСЗВ – 1299 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1083 (+2) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 26767 (+122),
  • крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38582 (+138) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3759 (+2)
Втрати ворога станом на ранок 25 лютого
Втрати ворога станом на ранок 25 лютого
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 25 лютого

  • В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 1 судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 1 судно, яке рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 25 лютого
Активність флоту окупантів станом на 25 лютого
ВМС ЗСУ

Нині триває 1098-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Україна втрати Генштаб війна росія ЗСУ

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