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    Кримінал

    Суд визначив покарання двом бойовикам «ЛНР»

    Один із засуджених розпочав &laquo;військову кар&rsquo;єру&raquo; у сформованих Росією незаконних збройних формуваннях ще у 2015 році - Суд визначив покарання двом бойовикам «ЛНР»
    Один із засуджених розпочав «військову кар’єру» у сформованих Росією незаконних збройних формуваннях ще у 2015 році
    фото ілюстративне

    Бойовикам дали вісім та 10 років в’язниці

    Суд визнав винними ще двох бойовиків терористичної організації так званої «Луганської народної республіки», які воювали проти України у складі російських окупаційних військ. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

    «За посягання на територіальну цілісність і недоторканість нашої держави та участь у незаконних збройних формуваннях фігуранти отримали тюремні строки – 10 і вісім років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що їх взяли у полон українські захисники під час боїв на Луганщині у травні 2022 року. Один із засуджених розпочав «військову кар’єру» у сформованих Росією незаконних збройних формуваннях ще у 2015 році. До початку широкомасштабного вторгнення він брав участь у зіткненнях із ЗСУ поблизу лінії розмежування. Також організовував чергування на блокпостах та полігонах, де тренувались бойовики.

    Інший пішов воювати, аби не сісти в тюрму за крадіжку. Свого часу він був тричі засудженим до ув’язнення: двічі – за пограбування і один раз – за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Коли ж у 2021 році він знову вчинив правопорушення, то отримав пропозицію: сісти в тюрму вчетверте чи підписати контракт «на службу» у лавах «народної міліції ЛНР».

    Слідчі СБУ зібрали потужну доказову базу щодо цих бойовиків, яка дозволила засудити їх до реальних строків ув’язнення. Провадження велося за двома статтями Кримінального кодексу:

    • ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
    • ч. 2 ст.260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

    Теги: росія окупанти СБУ суд «ЛНР» війна Україна окупація #stoprussia
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    Суд визначив покарання двом бойовикам «ЛНР»