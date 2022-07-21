Суд визначив покарання двом бойовикам «ЛНР»

Суд визнав винними ще двох бойовиків терористичної організації так званої «Луганської народної республіки», які воювали проти України у складі російських окупаційних військ. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«За посягання на територіальну цілісність і недоторканість нашої держави та участь у незаконних збройних формуваннях фігуранти отримали тюремні строки – 10 і вісім років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що їх взяли у полон українські захисники під час боїв на Луганщині у травні 2022 року. Один із засуджених розпочав «військову кар’єру» у сформованих Росією незаконних збройних формуваннях ще у 2015 році. До початку широкомасштабного вторгнення він брав участь у зіткненнях із ЗСУ поблизу лінії розмежування. Також організовував чергування на блокпостах та полігонах, де тренувались бойовики.

Інший пішов воювати, аби не сісти в тюрму за крадіжку. Свого часу він був тричі засудженим до ув’язнення: двічі – за пограбування і один раз – за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Коли ж у 2021 році він знову вчинив правопорушення, то отримав пропозицію: сісти в тюрму вчетверте чи підписати контракт «на службу» у лавах «народної міліції ЛНР».

Слідчі СБУ зібрали потужну доказову базу щодо цих бойовиків, яка дозволила засудити їх до реальних строків ув’язнення. Провадження велося за двома статтями Кримінального кодексу: