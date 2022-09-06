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Суд визначив покарання жителю Умані, який працював на РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд визначив покарання жителю Умані, який працював на РФ
Зрадник намагався отримати секретну інформацію про один із складів з боєприпасами українських військ
фото ілюстративне

Воєнна розвідки завербувала чоловіка під час поїздки до РФ у 2018 році

Cуд призначив 12 років ув’язнення агенту військової головного управління генерального штабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ). Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«Зловмисника було затримано під час спецоперації СБУ на Черкащині у липні минулого року. Він намагався отримати секретну інформацію про один із складів з боєприпасами українських військ», – йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів суд визнав чоловіка винним у державній зраді і призначив покарання у вигляді 12 років ув’язнення. За даними слідства, зрадником є мешканець Умані, який був завербований представником російської воєнної розвідки під час поїздки до РФ у 2018 році.

«Основне завдання, яке він отримав від свого куратора, був збір розвідданих про місця дислокації складів з боєприпасами та режим їх охорони на території регіону. Для комунікації мав використовувати закриті канали електронного зв’язку», – зазначають в СБУ.

У разі передачі актуальної інформації куратор обіцяв агенту грошову «винагороду» у розмірі 2 тис. дол. США. До виконання ворожих вказівок зрадник намагався «в темну» залучити українського військовослужбовця. Проте контррозвідники Служби безпеки своєчасно викрили і затримали російського агента на спробі отримання таємних відомостей.

Раніше Шевченківський районний суд м. Чернівці виніс тюремні вироки ще двом зрадникам України, яких викрила Служба безпеки.

Теги: росія СБУ суд війна

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