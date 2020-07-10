Суд заарештував священника, який торгував переробленою зброєю (фото)



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Галицький районний суд у Львові обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Фото: Нацполіція

Чоловік купував стартові та шумові пістолети та переробляв їх на бойові

8 липня оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції, слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) слідчого управління поліції Львівщини за процесуального керівництва прокуратури області затримали 48-річного священнослужителя, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Чоловік купував стартові та шумові пістолети та у власному помешканні, в якому організував зброярню, перероблював їх на бойові. Надалі підшукував покупців та поштою переправляв їм зброю.

За результатами проведених санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили різного виду зброю, набої до неї, вибухові пристрої.

Священнослужителю слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального Кодексу України.

Сьогодні, 10 липня, Галицький районний суд у Львові обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 105 тисяч гривень.

За скоєне 48-річному чоловікові може загрожувати покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.