ЗМІ: ексміністру Рудьковському вручили підозру у викраденні бізнес-партнера
Підозру ексчиновнику було вручено тільки сьогодні, оскільки його не було в Україні
Колишньому міністру транспорту та зв'язку України Миколі Рудьковському вручили підозру у причетності до викрадення топ-менеджера однієї з газодобувної компанії у 2012 році.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.
Зазначається, що підозру ексчиновнику було вручено тільки сьогодні, оскільки його не було в Україні і він повернувся в Київ 3 березня.
Крім підозри Рудьковському також повідомили про клопотання щодо обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила про розкриття резонансного викрадення топ-менеджера однієї з газодобувної компанії у 2012 році. До нього причетний ексміністр транспорту і зв'язку Рудьковський.
Відомо, що мова йде про депутата від «Слуги народу» Олега Семінського. А замовником викрадення, відповідно, був ексміністр Микола Рудьковський.
Як повідомляв «Главком», потерпілого викрали й незаконно позбавили волі на більше ніж на три роки, його систематично катували й вимагали виплатити замовникові злочину неіснуючий борг розміром $200 млн.
У травні 2015 року викрадачі відпустили Семінського.
Як повідомлялося, після свого звільнення Семінський заявив, що не має майнових або інших претензій до компанії «Нафтогазвидобування»
Зазначимо, 2019 року у Росії винесли вирок колишньому українському народному депутату й ексміністру транспорту і зв'язку Миколі Рудьковському, обвинуваченому в нападі на посольство РФ у Києві в червні 2014 року. Його засудили до двох років колонії загального режиму.
За даними російського слідства, 14 червня 2014 року Рудьковський спільно з невстановленими особами із числа забороненого в РФ «Правого сектора» взяв участь у нападі на російське посольство в Києві. «Метою нападу було ускладнення міжнародних відносин Російської Федерації з Україною та іншими державами», - повідомляли у генпрокуратурі РФ.
Як повідомлялося, 28 вересня 2018 року московська поліція затримала колишнього міністра транспорту України Миколи Рудьковського, якого в РФ оголосили в розшук у справі про напад на російське посольство в Києві.