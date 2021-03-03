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    ЗМІ: ексміністру Рудьковському вручили підозру у викраденні бізнес-партнера

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    Колишній міністр транспорту та зв'язку України&nbsp;Микола Рудьковський - ЗМІ: ексміністру Рудьковському вручили підозру у викраденні бізнес-партнера
    Колишній міністр транспорту та зв'язку України Микола Рудьковський

    Підозру ексчиновнику було вручено тільки сьогодні, оскільки його не було в Україні

    Колишньому міністру транспорту та зв'язку України Миколі Рудьковському вручили підозру у причетності до викрадення топ-менеджера однієї з газодобувної компанії у 2012 році.

    Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

    Зазначається, що підозру ексчиновнику було вручено тільки сьогодні, оскільки його не було в Україні і він повернувся в Київ 3 березня.

    Крім підозри Рудьковському також повідомили про клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

    Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила про розкриття резонансного викрадення топ-менеджера однієї з газодобувної компанії у 2012 році. До нього причетний ексміністр транспорту і зв'язку Рудьковський.

    Відомо, що мова йде про депутата від «Слуги народу» Олега Семінського. А замовником викрадення, відповідно, був ексміністр Микола Рудьковський.

    Як повідомляв «Главком», потерпілого викрали й незаконно позбавили волі на більше ніж на три роки, його систематично катували й вимагали виплатити замовникові злочину неіснуючий борг розміром $200 млн.

    У травні 2015 року викрадачі відпустили Семінського.

    Як повідомлялося, після свого звільнення Семінський заявив, що не має майнових або інших претензій до компанії «Нафтогазвидобування»

    Зазначимо, 2019 року у Росії винесли вирок колишньому українському народному депутату й ексміністру транспорту і зв'язку Миколі Рудьковському, обвинуваченому в нападі на посольство РФ у Києві в червні 2014 року. Його засудили до двох років колонії загального режиму.

    За даними російського слідства, 14 червня 2014 року Рудьковський спільно з невстановленими особами із числа забороненого в РФ «Правого сектора» взяв участь у нападі на російське посольство в Києві. «Метою нападу було ускладнення міжнародних відносин Російської Федерації з Україною та іншими державами», - повідомляли у генпрокуратурі РФ.

    Як повідомлялося, 28 вересня 2018 року московська поліція затримала колишнього міністра транспорту України Миколи Рудьковського, якого в РФ оголосили в розшук у справі про напад на російське посольство в Києві.

    Теги: Національна поліція України кримінал міністр викрадення Микола Рудьковський
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