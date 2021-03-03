ЗМІ: ексміністру Рудьковському вручили підозру у викраденні бізнес-партнера

Підозру ексчиновнику було вручено тільки сьогодні, оскільки його не було в Україні

Колишньому міністру транспорту та зв'язку України Миколі Рудьковському вручили підозру у причетності до викрадення топ-менеджера однієї з газодобувної компанії у 2012 році.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що підозру ексчиновнику було вручено тільки сьогодні, оскільки його не було в Україні і він повернувся в Київ 3 березня.

Крім підозри Рудьковському також повідомили про клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила про розкриття резонансного викрадення топ-менеджера однієї з газодобувної компанії у 2012 році. До нього причетний ексміністр транспорту і зв'язку Рудьковський.

Відомо, що мова йде про депутата від «Слуги народу» Олега Семінського. А замовником викрадення, відповідно, був ексміністр Микола Рудьковський.

Як повідомляв «Главком», потерпілого викрали й незаконно позбавили волі на більше ніж на три роки, його систематично катували й вимагали виплатити замовникові злочину неіснуючий борг розміром $200 млн.

У травні 2015 року викрадачі відпустили Семінського.

Як повідомлялося, після свого звільнення Семінський заявив, що не має майнових або інших претензій до компанії «Нафтогазвидобування»

Зазначимо, 2019 року у Росії винесли вирок колишньому українському народному депутату й ексміністру транспорту і зв'язку Миколі Рудьковському, обвинуваченому в нападі на посольство РФ у Києві в червні 2014 року. Його засудили до двох років колонії загального режиму.

За даними російського слідства, 14 червня 2014 року Рудьковський спільно з невстановленими особами із числа забороненого в РФ «Правого сектора» взяв участь у нападі на російське посольство в Києві. «Метою нападу було ускладнення міжнародних відносин Російської Федерації з Україною та іншими державами», - повідомляли у генпрокуратурі РФ.

Як повідомлялося, 28 вересня 2018 року московська поліція затримала колишнього міністра транспорту України Миколи Рудьковського, якого в РФ оголосили в розшук у справі про напад на російське посольство в Києві.