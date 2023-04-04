Суд заочно арештував Оксану Марченко та її директорку

Обоє жінок підозрюються у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу

Івано-Франківський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для дружини Медведчука, теледіви Оксани Марченко та її кримської директорки Інни Палій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Судове засідання відбулося без участі підозрюваних, які переховуються від слідства. За інформацією правоохоронців, Марченко перебуває на території Росії, Палій – в анексованому РФ Криму.

24 березня цього року управління СБУ в Івано-Франківській області оголосило в розшук Марченко та Палій.

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дані з сайту МВС

Обоє жінок підозрюються у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу.

Як повідомляв «Главком», 8 лютого Івано-Франківський міський суд застосував міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою директору фірм дружини Медведчука Олександру Яковлєву.

За даними досудового розслідування, протягом 2014-2022 років Марченко у змові з кількома особами профінансувала на 10,4 млн грн підрозділи окупаційної влади на території анексованого РФ Криму. Гроші одержували так звані «Управление Государственной службы охраны при МВД Республики Крым» і «Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» МВД РФ». Вони, зокрема, охороняли маєток сім’ї Медведчука-Марченко, який розташований у селі Оползневе поблизу Ялти.

Наприкінці березня 2015 року за вказівкою Оксани Марченко її підлеглі зареєстрували у Криму за російським законодавством ООО «Таврия-Инвест». Директором було обрано Інну Палій, громадянку України і мешканку Криму.

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Новостворена організація найняла окупантське «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» на охорону об’єкту нерухомості. Після чого Марченко із власних коштів надала кредит ООО «Таврия-Инвест» на суму 40,2 млн російських рублів, які у підсумку було спрямовано на фінансування незаконних збройних формувань окупаційної влади Криму.

Також Марченко долучила до злочинної змови підлеглого їй директора ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» Олександра Яковлєва. Він уклав угоду з фірмою окупантів «Охрана» МВД РФ» на оплатну охорону профілакторія «ЗАО «ФК «Динамо Киев», що у смт Сімеїз (Ялта). У дійсності, як з’ясувало слідство, фінансувалися збройні формування РФ, що діють на території Криму. За 2014-2016 роки на нібито охорону профілакторія «ЗАО «ФК «Динамо Киев» фірма Марченко сплатила 4,1 млн грн (11,7 млн російських рублів).