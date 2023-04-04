Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд заочно арештував Оксану Марченко та її директорку

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Суд заочно арештував Оксану Марченко та її директорку
Марченко профінансувала на 10,4 млн грн підрозділи окупаційної влади на території анексованого Криму
фото з відкритих джерел

Обоє жінок підозрюються у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу

Івано-Франківський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для дружини Медведчука, теледіви Оксани Марченко та її кримської директорки Інни Палій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Судове засідання відбулося без участі підозрюваних, які переховуються від слідства. За інформацією правоохоронців, Марченко перебуває на території Росії, Палій – в анексованому РФ Криму.

24 березня цього року управління СБУ в Івано-Франківській області оголосило в розшук Марченко та Палій.

Суд заочно арештував Оксану Марченко та її директорку фото 1
Суд заочно арештував Оксану Марченко та її директорку фото 2
дані з сайту МВС

Обоє жінок підозрюються у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу.

Як повідомляв «Главком», 8 лютого Івано-Франківський міський суд застосував міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою директору фірм дружини Медведчука Олександру Яковлєву.

За даними досудового розслідування, протягом 2014-2022 років Марченко у змові з кількома особами профінансувала на 10,4 млн грн підрозділи окупаційної влади на території анексованого РФ Криму. Гроші одержували так звані «Управление Государственной службы охраны при МВД Республики Крым» і «Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» МВД РФ». Вони, зокрема, охороняли маєток сім’ї Медведчука-Марченко, який розташований у селі Оползневе поблизу Ялти.

Наприкінці березня 2015 року за вказівкою Оксани Марченко її підлеглі зареєстрували у Криму за російським законодавством ООО «Таврия-Инвест». Директором було обрано Інну Палій, громадянку України і мешканку Криму.

Новостворена організація найняла окупантське «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» на охорону  об’єкту нерухомості. Після чого Марченко із власних коштів надала кредит ООО «Таврия-Инвест» на суму 40,2 млн російських рублів, які у підсумку було спрямовано на фінансування незаконних збройних формувань окупаційної влади Криму.

Також Марченко долучила до злочинної змови підлеглого їй директора ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» Олександра Яковлєва. Він уклав угоду з фірмою окупантів «Охрана» МВД РФ» на оплатну охорону профілакторія «ЗАО «ФК «Динамо Киев», що у смт Сімеїз (Ялта). У дійсності, як з’ясувало слідство, фінансувалися збройні формування РФ, що діють на території Криму. За 2014-2016 роки на нібито охорону профілакторія «ЗАО «ФК «Динамо Киев» фірма Марченко сплатила 4,1 млн грн (11,7 млн російських рублів).

Читайте також:

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Суд заочно арештував Оксану Марченко та її директорку
Суд заочно арештував Оксану Марченко та її директорку
Арештований митрополит Павло зробив заяву
Арештований митрополит Павло зробив заяву
Справа «Укртатнафти». Держбюджет поповниться ще на 687 млн грн
Справа «Укртатнафти». Держбюджет поповниться ще на 687 млн грн
Представник УПЦ МП, який пошкодив техніку журналістів у Лаврі, отримав підозру
Представник УПЦ МП, який пошкодив техніку журналістів у Лаврі, отримав підозру
Справа Луценка та Вербицького: суд виніс вирок учаснику викрадення
Справа Луценка та Вербицького: суд виніс вирок учаснику викрадення
Масштабна корупційна схема на Житомирській митниці: посадовцям обрано запобіжні заходи
Масштабна корупційна схема на Житомирській митниці: посадовцям обрано запобіжні заходи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
Каспаров описав майбутнє росіян після поразки в Україні
9229
Сигнал для всіх ієрархів Московського патріархату в Україні
8551
Арештований митрополит Павло зробив заяву
7895
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6164
Шокуюче фото: загиблий пропагандист Татарський вшановував УПА
5910
Скандал у Буковелі: подробиці про чоловіка, який образив військового медика

Новини

Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
Вчора, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
Вчора, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
Вчора, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
2 квiтня, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
2 квiтня, 06:58

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту