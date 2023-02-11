Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд відправив за грати директора фірм Оксани Марченко

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Суд відправив за грати директора фірм Оксани Марченко
Дружина Медведчука долучила до злочинної змови підлеглого їй директора Олександра Яковлєва, який уклав угоду з фірмою кримських окупантів
скріншот із відео росЗМІ

Підозрюваний фігурує у кримінальній справі щодо фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу України

Івано-Франківський міський суд застосував міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою директору фірм дружини Медведчука Олександра Яковлєва, підозрюваного щодо фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу України (ч. З ст. 110-2 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 8 лютого.

Феміда арештувала підозрюваного на два місяці без визначення розміру застави. Наразі чоловік перебуває в Івано-Франківській установі виконання покарань №12.

За даними пошукового ресурсу Youcontrol, Олександр Яковлєв керує ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-тур» з 2013 року, ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» –  з 2018 року. Власницею обох фірм записана Оксана Марченко, дружина кума Путіна і колишнього нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

За матеріалами досудового розслідування, Оксана Марченко долучила до злочинної змови підлеглого їй директора ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-тур» Олександра Яковлєва. Він уклав угоду з фірмою кримських окупантів «Охрана» МВД РФ» на оплатну охорону профілакторія «ЗАО «ФК «Динамо Киев», що у смт Сімеїз (Ялта). У дійсності, як з’ясувало слідство, фінансувалися збройні формування РФ, що діють на території Криму. За 2014-2016 роки на нібито охорону профілакторія «ЗАО «ФК «Динамо Киев» фірма Марченко сплатила 4,1 млн грн (11,7 млн російських рублів).

На початку лютого підозру одержала й дружина Віктора Медведчука. Протягом 2014-2022 років Марченко у змові з кількома особами профінансувала на 10,4 млн грн підрозділи окупаційної влади на території анексованого РФ Криму. Гроші одержували так звані «Управление Государственной службы охраны при МВД Республики Крым» і «Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» МВД РФ». 

Читайте також:

Теги: Віктор Медведчук суд війна Оксана Марченко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Суд відправив за грати директора фірм Оксани Марченко
Суд відправив за грати директора фірм Оксани Марченко
СБУ оголосила підозру головному путінському слідчому
СБУ оголосила підозру головному путінському слідчому
Правоохоронці прийшли з обшуками до екснардепа Котвіцького – ЗМІ
Правоохоронці прийшли з обшуками до екснардепа Котвіцького – ЗМІ
Депутат з ОПЗЖ отримав підозру в держзраді
Депутат з ОПЗЖ отримав підозру в держзраді
Скандальна Монтян отримала підозру
Скандальна Монтян отримала підозру
Обшуки по всіх митницях України: розпочалася масштабна спецоперація (фото)
Обшуки по всіх митницях України: розпочалася масштабна спецоперація (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Розгром окупантів під Вугледаром. ISW дав Росії сумний прогноз
20K
Генштаб повідомив подробиці масованого обстрілу України
15K
Мешканці столиці помітили балкон в кольорах російського прапору
14K
Ситуація на фронті. Чи довго чекати Перемоги?
12K
Після розгрому під Вугледаром Росія знову вимагає переговорів
12K
Ватажок «Вагнера» розповів, за скільки років «дійде» до Дніпра (відео)

Новини

Правоохоронці впіймали зрадника, який у деокупованому селі Луганщини допомагав росіянам
Сьогодні, 12:21
Ексгенпрокурор Юрій Луценко отримав звання капітана ЗСУ
Сьогодні, 11:42
Під час тренування української чемпіонки стався ракетний обстріл Києва (відео)
Сьогодні, 11:02
ПВК «Вагнер» припинила масово вербувати ув'язнених – британська розвідка
Сьогодні, 10:42
У Пентагоні оцінили, скільки бойових танків РФ втратила в Україні
Сьогодні, 10:17
Новий рекорд: за добу ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів
Сьогодні, 08:38

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту