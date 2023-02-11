Суд відправив за грати директора фірм Оксани Марченко

Дружина Медведчука долучила до злочинної змови підлеглого їй директора Олександра Яковлєва, який уклав угоду з фірмою кримських окупантів

Підозрюваний фігурує у кримінальній справі щодо фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу України

Івано-Франківський міський суд застосував міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою директору фірм дружини Медведчука Олександра Яковлєва, підозрюваного щодо фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу України (ч. З ст. 110-2 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 8 лютого.

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Феміда арештувала підозрюваного на два місяці без визначення розміру застави. Наразі чоловік перебуває в Івано-Франківській установі виконання покарань №12.

За даними пошукового ресурсу Youcontrol, Олександр Яковлєв керує ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-тур» з 2013 року, ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» – з 2018 року. Власницею обох фірм записана Оксана Марченко, дружина кума Путіна і колишнього нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

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За матеріалами досудового розслідування, Оксана Марченко долучила до злочинної змови підлеглого їй директора ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-тур» Олександра Яковлєва. Він уклав угоду з фірмою кримських окупантів «Охрана» МВД РФ» на оплатну охорону профілакторія «ЗАО «ФК «Динамо Киев», що у смт Сімеїз (Ялта). У дійсності, як з’ясувало слідство, фінансувалися збройні формування РФ, що діють на території Криму. За 2014-2016 роки на нібито охорону профілакторія «ЗАО «ФК «Динамо Киев» фірма Марченко сплатила 4,1 млн грн (11,7 млн російських рублів).

На початку лютого підозру одержала й дружина Віктора Медведчука. Протягом 2014-2022 років Марченко у змові з кількома особами профінансувала на 10,4 млн грн підрозділи окупаційної влади на території анексованого РФ Криму. Гроші одержували так звані «Управление Государственной службы охраны при МВД Республики Крым» і «Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» МВД РФ».