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Мікросхеми із золотом та сріблом на 65 млн грн: ДБР взялося за військову частину на Житомирщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мікросхеми із золотом та сріблом на 65 млн грн: ДБР взялося за військову частину на Житомирщині
фото: Міноборони

У двох гаражах на території військової частини знайшли блоки з необлікованими мікросхемами

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом виявлення надлишкового військового майна в одній з військових частин Житомирщини. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Знахідку виявили під час внутрішнього аудиту. Міноборони виявило у військовій частині блоки та плати засобів зв'язку із вмістом дорогоцінних металів, які не перебували на балансі підрозділу. Їх орієнтовна вартість – близько 65 млн грн.

«Під час перевірки у двох гаражах на території військової частини знайшли блоки з необлікованими мікросхемами з вмістом дорогоцінних металів: 28 кг золота; 60 кг срібла; 590 г металів платинової групи», – уточнили в ДБР.

Результати аудиту Міноборони передало Державному бюро розслідувань для вивчення підстав зняття мікросхем із балансу та їх подальшого зберігання на території військової частини.

«Зараз тривають першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та перевіряють можливу причетність до нього посадовців частини. Попередня кваліфікація правопорушення: викрадення, привласнення, військового майна або заволодіння ним шляхом шахрайства, вчинені в умовах воєнного стану», – зазначили в ДБР.

Раніше повідомлялося, що Міноборони знайшло на своїх складах золота на 3,5 млн грн.

Теги: Міноборони ДБР Житомирщина

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