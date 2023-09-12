ДБР передало Україні арештоване золото та платину на майже 6 млн грн
У січні цього року працівники ДБР викрили злочинну схему вивезення з України брухту кольорових та дорогоцінних металів
Працівники Державного бюро розслідувань передали в управління Національному агентству України з питань розшуку активів (АРМА) арештований вантаж, який містить дорогоцінні метали загальною вартістю 5,8 млн грн. Про це повідомляє пресцентр ДБР.
«У січні цього року працівники ДБР викрили злочинну схему вивезення з України брухту кольорових та дорогоцінних металів, що заборонено законодавством. Як встановили слідчі, впродовж 2022-2023 років під виглядом «шлаку мідноцинкового» київське підприємство вивозило до Німеччини цілі та подрібнені мікросхеми, які у своєму складі містили кольорові та дорогоцінні метали», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після огляду фури правоохоронці виявили, що вантаж не відповідає заявленому в митній декларації. Комерсанти намагались вивезти змішану партію подрібнених обпалених електронних плат. Продукцію вагою майже 23 тонни вилучили і як підтвердила експертиза, у його складі є дорогоцінні й кольорові метали. Зокрема 1,3 кг золота, 4,8 кг срібла, 229 грамів платини, 619 грамів паладію та майже 6 тонн міді. Загальна вартість дорогоцінних металів – 5,8 млн грн.
Триває розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями митниці (ч. 2 ст. 364 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.
Нагадаємо, початку серпня працівники ДБР встановили, що подібний вантаж за аналогічною схемою до Німеччини експортувало й інше підприємство, зареєстроване у Запоріжжі. Тоді Бюро передало в управління держави продукцію з дорогоцінними металами вартістю 10 млн грн.
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