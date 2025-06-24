Топкорупція на Тернопільщині. Чим закінчилися справи щодо колишніх посадовців ОВА?

Два роки тому НАБУ викрило двох заступників голови Тернопільської ОВА і голову облради на вимагання коштів у місцевого підприємця

Обвинувачені у корупції з-поміж колишніх топпосадовців Тернопільщини, а саме ексзаступники голови ОВА Ігор Гайдук та Ігор Дем’янчук продовжують боротьбу у судах. Про це йдеться у публікації «Главкома» «(Не)свобода для Михайла Головка. Як соратник Тягнибока отримав дев'ять років».

Як з’ясував «Главком», 6 березня 2025 року ексзаступник голови обласної військової адміністрації Ігор Гайдук отримав вирок – вісім років і два місяці тюрми з конфіскацією автомобіля. На момент ухвалення вироку встиг прослужити у ЗСУ три місяці, а потім демобілізувався у запас «за сімейними обставинами». А ще у 2024 році в обвинуваченого з’явилася I група інвалідності. Нині справа Гайдука – на розгляді апеляційної інстанції.

Щодо справи за обвинуваченням Ігоря Дем’янчука, то її слухання зупинив суд за клопотанням адвоката. Виявилося, що колишній перший заступник голови Тернопільської ОВА знайшов спосіб заморозити процес – мобілізувався на посаду начальника групи цивільно-військового співробітництва штабу управління військової частини. Водночас його справу можна буде відновити за двох умов: коли він звільниться з військової служби або коли «з’являться реальні можливості для його участі у судовому розгляді».

За даними досудового розслідування, 31 січня 2023 року експерший заступник голови ОВА Ігор Дем’янчук озвучив підприємцю Олександру Ярмоленку цифри «відкатів» на загальну суму 1,35 млн грн. Ці гроші бізнесмен мав віддати за рахунок боргів за виконані роботи, які обласна влада пообіцяла погасити перед його ТОВ «Авакс Проф». Ішлося про майже 25 млн грн протермінованих платежів.

Наприкінці розмови між Дем’янчуком та Ярмоленком до них приєднався інший тодішній заступник голови ОВА Ігор Гайдук. Він пообіцяв вирішити питання з оплатою грошей за виконаний ремонт у Збаражі.

У березні 2023 року в обласну військову адміністрацію зайшли два транші неправомірної вигоди по 300 тис. грн кожен. За матеріалами справи, гроші отримав Дем’янчук і його «помічник».

Як повідомляв «Главком», 23 червня за ексголову Тернопільської облради Михайла Головка було внесено 15 млн грн застави. Саме такий запобіжний захід обрав суд до моменту, коли вирок набуде чинності.

Як відомо, у Вищому антикорупційному суді розглядалася кримінальна справа щодо обвинувачення Михайла Головка в хабарництві. Слідство вважало, що Головко разом ще з двома колишніми заступниками керівника Тернопільської ОВА вимагали від власника приватного підприємства 1,8 млн грн. Посадовець отримав з цієї суми 612 тис. грн хабаря.