Головна Країна Політика
search button user button menu button

Сьогодні Рада може зробити перший крок до заборони Московської церкви

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сьогодні Рада може зробити перший крок до заборони Московської церкви
фото з відкритих джерел

Урядовий законопроєкт № 8371, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов’язаних з державою-агресором, буде розглянутий парламентом 

Сьогодні Верховна Рада України може розглянути питання про заборону Московської церкви в Україні. Про це повідомив народний депутат Дмитро Наталуха.

«Сьогодні Рада може зробити перший крок до заборони Московської церкви», – написав Наталуха.

Раніше «Главком» повідомляв, що урядовий законопроєкт № 8371, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов’язаних з державою-агресором, буде розглянутий Верховною Радою не раніше четверга. Але тільки після розгляду всіх правок до закону про державний бюджет та прийняття головного кошторису держави на наступний рік.

Нагадаємо, що народні депутати зібрали більше, ніж 226 підписів, з вимогою до керівництва Верховної Ради поставити на голосування один із законопроєктів, що стосуються заборони УПЦ МП. До того голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевняв, що у цього питання немає необхідної підтримки в парламенті.

Раніше у розпорядження «Главкома» потрапив список народних депутатів, які погодилися підтримати заборону Московської церкви в Україні. Аналіз списків доводить, що у парламенті досі залишається суттєве лобі Російської православної церкви, адже кількість народних обранців, які не зголосилися заборонити УПЦ МП більше сотні. Зокрема, у списку відсутні прізвища лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко, голови «Платформи за життя та мир» Юрія Бойка, «слуги» Артема Культенка, Артема Дмитрука, Павла Халімона, Олександра Дубінського та Максима Бужанського. 

Також очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що перш ніж розглядати заборону Московської церкви в Україні, парламент має зосередитися на більш важливих законопроєктах.

Читайте також: Заборона Московської церкви: хто за і хто проти? Списки депутатів публікуються уперше
Теги: Московська церква в Україні парламент Давид Арахамія Руслан Стефанчук депутат Верховна Рада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зображення імператора і його родини у вигляді ікони у Преображенскому кафедральному соборі Білої Церкви, яке знаходилося на найбільш почесному місці у центрі храму
Московський патріархат та мітки «русского міра»
8 жовтня, 14:12
Корнієнко заявив, що наразі тестується модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської
Україна стане президентською республікою? Нардеп анонсував зміни
28 вересня, 11:56
«Укренерго» оприлюднило повідомлення щодо необхідності внесення змін до тарифу на передачу та диспетчеризацію на 2024 рік
НКРЕКП має забезпечити виплату боргів та недоплати курсової різниці в тарифі «Укренерго» на 2024 рік
30 вересня, 16:31
Виступ Зеленського на урочистому засіданні парламенту Канади: повний текст
Виступ Зеленського на урочистому засіданні парламенту Канади: повний текст
23 вересня, 01:04
Росія розпродує своє зерно за безцінь
Стануть банкрутами? Путін жорстко підставив своїх фермерів
28 вересня, 08:06
Віталій Борт – з 2019-го року народний депутат 9-го скликання, член партії «Платформа за життя та мир»
Нардеп від ОПЗЖ Борт неодноразово літав в окупований Крим через Росію – «Схеми»
3 жовтня, 09:24
Україна отримає нові засоби до кінця нинішнього року, а наступні IRIS-T з’являться в Україні після того, як будуть зроблені
Україна отримає додаткове ППО, щоб прикрити порти і морські експортні шляхи – Bloomberg
7 жовтня, 12:24
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав правку 9269-д
Депутати вигадали, як уникнути довічного контролю статків
13 жовтня, 12:34
Нардеп Тищенко порвав штани Гончаренку (фото, відео)
Нардеп Тищенко порвав штани Гончаренку (фото, відео)
6 жовтня, 14:58

Політика

Сьогодні Рада може зробити перший крок до заборони Московської церкви
Сьогодні Рада може зробити перший крок до заборони Московської церкви
Україна більше не визнаватиме молдовську мову
Україна більше не визнаватиме молдовську мову
Міноборони та Мін'юст підтримали законопроєкт про реєстровані партнерства
Міноборони та Мін'юст підтримали законопроєкт про реєстровані партнерства
Зеленський зідзвонився з Макроном: що обговорили
Зеленський зідзвонився з Макроном: що обговорили
Посол спростував інформацію про відмову Зеленському у візиті до Ізраїлю
Посол спростував інформацію про відмову Зеленському у візиті до Ізраїлю
Хто з нардепів не підтримав довічну перевірку статків чиновників (список)
Хто з нардепів не підтримав довічну перевірку статків чиновників (список)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Байден сплутав всі карти Китаю
63K
Нардеп дав сумнівну пораду киянам, як «відшити» воєнкомів одним словом
34K
Україна та переговори. Маємо проблему
15K
Путін заговорив про мирні переговори після атаки ЗСУ ракетами Atacms
15K
Байден, млинці, агонія. Путін в істериці через ракети Atacms, які отримала Україна (відео)
12K
Яка область України лідирує за кількістю ухилянтів: опубліковано рейтинг

Новини

Окупанти намагаються за підтримки авіації оточити Авдіївку: дані Генштабу
Сьогодні, 07:31
Вибухи в українських містах та протест в Капітолії: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
ЗСУ просунулися поблизу Бахмута – ISW
Сьогодні, 04:56
Розвідка США встановила, що Ізраїль не причетний до удару по лікарні Гази
Сьогодні, 04:17
Хмарно та місцями дощі: прогноз погоди на 19 жовтня
Сьогодні, 03:55
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту