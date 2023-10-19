Урядовий законопроєкт № 8371, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов’язаних з державою-агресором, буде розглянутий парламентом

Сьогодні Верховна Рада України може розглянути питання про заборону Московської церкви в Україні. Про це повідомив народний депутат Дмитро Наталуха.

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«Сьогодні Рада може зробити перший крок до заборони Московської церкви», – написав Наталуха.

Раніше «Главком» повідомляв, що урядовий законопроєкт № 8371, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов’язаних з державою-агресором, буде розглянутий Верховною Радою не раніше четверга. Але тільки після розгляду всіх правок до закону про державний бюджет та прийняття головного кошторису держави на наступний рік.

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Нагадаємо, що народні депутати зібрали більше, ніж 226 підписів, з вимогою до керівництва Верховної Ради поставити на голосування один із законопроєктів, що стосуються заборони УПЦ МП. До того голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевняв, що у цього питання немає необхідної підтримки в парламенті.

Раніше у розпорядження «Главкома» потрапив список народних депутатів, які погодилися підтримати заборону Московської церкви в Україні. Аналіз списків доводить, що у парламенті досі залишається суттєве лобі Російської православної церкви, адже кількість народних обранців, які не зголосилися заборонити УПЦ МП більше сотні. Зокрема, у списку відсутні прізвища лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко, голови «Платформи за життя та мир» Юрія Бойка, «слуги» Артема Культенка, Артема Дмитрука, Павла Халімона, Олександра Дубінського та Максима Бужанського.

Також очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що перш ніж розглядати заборону Московської церкви в Україні, парламент має зосередитися на більш важливих законопроєктах.