«Це вже не жарти». Лобістам Московської церкви у парламенті зробили останнє попередження

Нардеп Потураєв: «У СБУшників вже увірвався терпець. Тепер я хочу подивитися на тих депутатів, що не голосуватимуть за заборону повʼязаних з вбивцями і окупантами релігійних організацій»

Для народних обранців, які лобіюють інтереси церкви держави-агресора в Україні, настав момент істини. Всі депутати, які не підтримають пропозицію СБУ проголосувати розширення підстав для заборони релігійних організацій, саботуватимуть контрозвідувальну діяльність в Україні. Голова комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв розповів про останнє попередження для лобістів Московської церкви у парламенті, йдеться в матеріалі «Главкому» «Заборона Московської церкви: хто за і хто проти? Списки депутатів публікуються уперше».

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«Главком» повідомляв, що спецслужба звернулася до парламенту з пропозицією розширити список підстав для судової заборони релігійних організацій. Голова Служби Василь Малюк пропонує або окремим законом, або під час доопрацювання вже зареєстрованих законопроєктів доповнити перелік таких підстав.

Якщо станом на зараз Кримінальний кодекс України «смертним гріхом» для священнослужителів визначає колабораційну діяльність, то, за пропозицію СБУ, релігійні організації мають заборонятися, якщо їхні високопоставлені представники будуть помічені в розв’язуванні, веденні та пропаганді війни, підготовці терактів, геноциді та інших злочинах воєнного часу.

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СБУ заявляє, що діяльність Російської православної церкви на території нашої держави спрямована на підтримку збройної агресії РФ, реалізацію геноцидної політики Росії та депортацію українців. З моменту повномасштабного вторгнення відкрито 65 кримінальних проваджень щодо 65 священнослужителів УПЦ МП. Серед них 15 архієреїв, частина з яких є юридичними керівниками релігійних організацій – управлінь, монастирів, центрів тощо.

Микита Потураєв вже зареєстрував відповідний законопроєкт № 10126 «Про внесення зміни до статті 16 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

«У СБУшників вже увірвався терпець. Тепер я хочу подивитися на тих депутатів, що не захочуть голосувати за заборону повʼязаних з вбивцями і окупантами релігійних організацій. Це вже будуть не жарти, а прямий саботаж контррозвідувальної діяльності. Як тепер хтось у Верховній Раді наважиться блокувати боротьбу спецслужби з реальними ворогами і зрадниками? Ці пропозиції конкретної практики СБУ напрацьовано, і побудовано на їхньому досвіді. Коли з’явився цей законопроєкт, то дехто вже «забігав і спітнів», бо він для них дійсно небезпечний», – розповів Потураєв в коментарі «Главкому».

Нагадаємо, у розпорядження «Главкома» потрапив список депутатів, які погодилися підтримати заборону Московської церкви. Станом на 5 жовтня нарахували 225 таких нардепів, при цьому деякі прізвища фігурують у списку по два рази, але їх рахували лише один раз.

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Також «Главком» писав, що у списку нардепів, які вимагають розгляду законопроєктів про заборону УПЦ МП, відсутні прізвища лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко, голови «Платформи за життя та мир» Юрія Бойка, «слуги» Артема Культенка, Артема Дмитрука, Павла Халімона, Олександра Дубінського та Максима Бужанського.