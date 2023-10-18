Одеський суд призначив довічне ув’язнення покійному зраднику Кирилу Стремоусову

Оскільки влада України не може офіційно підтвердити смерть зрадника, його судили як живу людину

Малиновський районний суд Одеси засудив загиблого заступника голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирила Стремоусова до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомив кореспондент Telegram-каналу «Ґрати» із зали суду.

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Суд визнав Стремоусова винним у державній зраді та колабораціонізмі. Він активно підтримав Росію одразу після того, як та окупувала частину Херсонської області, а СБУ оголосила йому підозру ще у березні 2022 року.

9 листопада минулого року Стремоусов загинув – окупанти повідомили, що він потрапив у автомобільну аварію біля міста Нова Каховка. Оскільки українська влада офіційно не може підтвердити смерть зрадника, його судили як живу людину.

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Колегія на чолі із суддею Сергієм Черевком засудила Стремоусова до 9 років за колабораціонізм, до 13 років з конфіскацією майна за держзраду і до довічного ув'язнення за держзраду в умовах збройного конфлікту. За сукупністю обвинуваченого засудили до довічного ув'язнення. Також судді стягнули із підсудного 13 тисяч гривень за судові витрати.

Адвокатка Стремоусова Тетяна Бабкова заявила, що справа могла б бути закрита раніше, якби було офіційне підтвердження смерті її підзахисного. Вона додала, що у суді, на її переконання, не було надано достатньо доказів щодо держзради Стремоусова.

«Фактично вирок ґрунтується лише на «ютубівських» висловах та «ютубівських» програмах, які вів Стремоусов і мав, на жаль, можна сказати, велику кількість підписників», – зазначила адвокатка.

Також Бабкова заявила, що найвищу міру покарання присудили без подачі з боку обвинувачення обтяжувальних обставин, тож захист має намір подавати апеляцію до Одеського апеляційного суду.

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Нагадаємо, 9 листопада 2022 року стало відомо, що так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом. Зазначається, що його водій не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення. Також відомо, що позашляховик Стремоусова дуже пошкоджений: бронекапсулу відірвало від шасі.

Також «Главком» писав, що росіяни в тимчасово окупованому Сімферополі хочуть встановити пам'ятник загиблому Кирилу Стремоусову. Менш ніж за місяць виповниться рік з часу його загибелі.