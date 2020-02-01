У Авакова похвалилися, скільки злочинців посадили за рік

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Головне слідче управління Нацполіції провело підсумкову нараду Фото: Нацполіція

Нацполіція підвела підсумки роботи за минулий рік

Минулого року до кримінальної відповідальності притягнуто більш як 123 тисячі осіб. Про це повідомив заступник голови Національної поліції – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе під час підсумкової наради підрозділу.

За його словами, упродовж минулого року у роботі слідчих перебувало майже 2 мільйони кримінальних проваджень, до суду вже направлено матеріали у 121 тисячі кримінальних проваджень, до кримінальної відповідальності притягнуто понад 123 тисячі осіб, повідомляє пресслужба Нацполіції.

Окрім того, у розслідуваних провадженнях відшкодовано 2,2 млрд гривень збитків. Також для забезпечення відшкодування заподіяних збитків слідчі підрозділи наклали арешт на майно на суму 1,5 млрд гривень.

Водночас голова Національної поліції Ігор Клименко визначив перед слідчими підрозділами пріоритетні напрямки та завдання на 2020 рік. Насамперед, йдеться про запровадження з 1 липня спрощеного порядку розслідування нетяжких злочинів.

«Це дозволить зосередити зусилля слідчих на розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів. І ми маємо бути готовими до такого переходу. Необхідно реально проаналізувати навантаження на працівника – від маленького відділу поліції до кущового, який буде займатися тяжкими та особливо тяжкими злочинами», - наголосив Цуцкірідзе.

За його словами, наступним завданням, яке стоїть перед підрозділами слідства, є впровадження електронного документообігу з матеріалами досудових розслідувань спільно з органами прокуратури і судами.

«Розраховуємо, що 2020 рік стане ключовим щодо впровадження електронного документообігу», - зазначив Цуцкірідзе.

Він також додав, що вдосконалення кримінального процесуального законодавства для підвищення ефективності діяльності Нацполіції є третім важливим напрямком.

«Важливе ініціювання подальших змін до Кримінального процесуального кодексу України стосовно тих норм, які ускладнюють роботу слідчих. Йдеться про розширення повноважень слідчого та працівника оперативного підрозділу», - сказав Цуцкірідзе.

Від імені голови Національної поліції він висловив подяку керівникам слідства територіальних підрозділів, які у 2019 році показали кращі результати.

Наказом міністра внутрішніх справ кращих слідчих нагородили відомчими відзнаками МВС «Вогнепальна зброя», «За безпеку народу» та нагрудними знаками «За відзнаку в службі». Також кращих поліцейські присвоїли дострокові спеціальні звання.