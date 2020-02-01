У Києві затримали чоловіка, який торгував ртуттю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві затримали чоловіка, який торгував ртуттю

Для збуту небезпечної речовини у столицю він приїхав з Миколаєва

У Києві затримали чоловіка, який намагався продати ртуть в особливо великих розмірах. Для цього він приїхав до столиці з Миколаєва.

Про це повідомляється на сторінці прокуратури Києва в Facebook.

«Під час проведення обшуку автомобіля фігуранта правоохоронці знайшли і вилучили скляну ємність, в якій містилася речовина, схожа на ртуть, вагою близько 10 кілограмів», – йдеться в повідомленні.

Особу затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Проводяться невідкладні слідчі дії.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 321 (незаконний збут отруйних чи сильно діючих лікарських речовин та засобів у особливо великих розмірах) КК України.

До слова, ексгенпрокурор Віктор Шокін стверджує, що його отруїли ртуттю, через що він ледь не помер. Він вважає, що до цього може бути причетним колишній віце-президент США Джо Байден.

«11 жовтня лікар до мене прийшов і запитав: «А ви знаєте, що у вас ртуть в організмі». У висновках зазначається, що вміст ртуті у мене в організмі – 9,7%, тобто у п’ять разів більше, ніж максимальна норма. Потім я дізнався, що способи отруєння ртуттю дуже різні – можна отруїтись і парами ртуті, і іншими шляхами. Як мені говорили знайомі у СБУ, такий спосіб отруєння дещо застарілий, але ще має місце його застосування деколи», — сказав він.