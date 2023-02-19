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У Черкасах мати розбещувала та знімала порно з власною дитиною

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Черкасах мати розбещувала та знімала порно з власною дитиною
фото ілюстративне, з відкритих джерел

Жінка збувала пікантний контент за гроші

У Черкасах мати розбещувала власну дитину.  Жінці призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Про це повідомили в  Офісі Генерального прокурора України.

Відомо, що від 2019 року мати розбещувала власну малолітню доньку. Зокрема, вона примушувала її до участі у створенні дитячої порнографії. В подальшому збувала виготовлені матеріали за гроші.

«Також доведено, що засуджена неодноразово передавала доньку для виготовлення порнографічного контенту дорослому чоловіку. В такий спосіб хотіла збагатитися за рахунок малолітньої дитини. На підставі вироку суду відомості щодо жінки будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб», – йдеться у повідомленні.

До слова, на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП зберігали дитячу порнографію.

Теги: гроші прокурор порно

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