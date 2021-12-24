Шістнадцятирічного винуватця ДТП у Харкові судитимуть за двома статтями

Микола Харьковський зізнався, що був за кермом автомобіля увечері 26 жовтня

Найближчими днями обвинувальний акт буде направлено до суду

Досудове розслідування у справі щодо смертельної ДТП у Харкові за участю 16-річного водія Infinity Миколи Харківського наразі завершено. Водія судитимуть за двома статтями. Експертиза спростувала слова підлітка щодо несправності його автомобіля. Про це журналістаам повідомив спікер Харківської прокуратури Дмитро Чубенко.

За словами Чубенка, 16-річного водія Infiniti судитимуть за двома статтями, а саме:

ч. 2 ст. 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого;

ч. 1 ст. 383 ККУ – завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

Згідно з висновком технічної експертизи, автомобіль підозрюваного в момент аварії перебував у справному стані, теж саме стосується гальмівної та рульової системи.

«Крім того, в окремому кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ст. 289 ККУ -ред.). Найближчими днями обвинувальний акт буде направлено до суду», – додав спікер.

Раніше стало відомо, що водій «летів» на Infinity 180 км/год.

Також з'явилися результати психіатричної експертизи 16-річного водія.

Нагадаємо, імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові Микола Харківський, якого суд відправив за ґрати на два місяці без права на заставу, на засіданні відмовився від коментарів щодо аварії, однак на камеру зізнався журналістам, що за кермом Infiniti був саме він.

Він говорив, що нібито намагався гальмувати, однак у автомобіля відмовили гальма.

Як стало відомо, представник прокурора на судовому засіданні заявив, що 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, після злочину одразу написав заяву про нібито викрадення автомобіля.

Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

Як стало відомо згодом, мажор, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, має судимість за постріли в обличчя жінки.