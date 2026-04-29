У Хмельницькому чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці (відео)

Інспектори затримали чоловіка, застосувавши кайданки та спецзасоби

У Хмельницькому патрульні затримали чоловіка, який влаштував стрілянину посеред вулиці. Інцидент трапився 28 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію України.

«На вулиці Інститутській під час патрулювання ми помітили чоловіка, який раптово почав стрілянину з предмета, схожого на пневматичний пістолет. Правопорушник здійснив кілька пострілів та поцілив у припарковану цивільну автівку та службовий автотранспорт, що проїздив повз», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зауважили, що патрульні зреагували миттєво. Інспектори затримали чоловіка, застосувавши кайданки та спецзасоби.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї або іншого предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) ККУ. Чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

