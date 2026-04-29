У Хмельницькому чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці (відео)

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав
фото: скриншот з відео

Інспектори затримали чоловіка, застосувавши кайданки та спецзасоби

У Хмельницькому патрульні затримали чоловіка, який влаштував стрілянину посеред вулиці. Інцидент трапився 28 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію України.

«На вулиці Інститутській під час патрулювання ми помітили чоловіка, який раптово почав стрілянину з предмета, схожого на пневматичний пістолет. Правопорушник здійснив кілька пострілів та поцілив у припарковану цивільну автівку та службовий автотранспорт, що проїздив повз», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зауважили, що патрульні зреагували миттєво. Інспектори затримали чоловіка, застосувавши кайданки та спецзасоби.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї або іншого предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) ККУ. Чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Нагадаємо, увечері 26 квітня у Харкові на станції метрополітену «Історичний музей» стався інцидент із застосуванням зброї. Нетверезий молодий чоловік здійснив постріл у повітря, за попередніми даними – зі стартового пістолета.

Також в Івано-Франківську поліцейські затримали чоловіка, який стріляв в іншого громадянина.

Читайте також:

Читайте також

До складу угруповання входили громадяни України, Росії, Білорусі, Молдови, Грузії, Латвії та Греції
Готували теракти в Україні та ЄС: викрито російську агентурну мережу
27 квiтня, 15:30
Президент зробив заяву про теракт у Києві
Теракт у Києві: Зеленський заявив, що поліція має переглянути протоколи реагування
20 квiтня, 21:25
В США біля університету сталася стрілянина: поранено трьох студентів
В США біля університету сталася стрілянина: поранено трьох студентів
20 квiтня, 00:00
Вигівський пояснив, поліцейські їхали на побутову сварку, а вже по дорозі їм повідомили, що там стрілець
Побутовий конфлікт переріс у стрілянину: голова Нацполіції розкрив деталі теракту у Києві
19 квiтня, 17:58
Слідчі відкрили провадження 20 квітня 2023 року за ознаками підроблення документів про освіту так званим психологом
Підробка освітніх документів. Поліція закрила справу проти блогера Спартака Субботи
15 квiтня, 12:41
Дар’я з народження страждала від проблем з кишківником
Лікарі прооперували 10-річну дівчинку з Хмельницького, яка все життя страждала від болю у животі
9 квiтня, 18:57

У Львові посеред парку знайдено тіло немовляти
У Львові посеред парку знайдено тіло немовляти
Антикорупційний суд конфіскував активи екснардепа Царьова
Антикорупційний суд конфіскував активи екснардепа Царьова
Печерський суд дозволив спецрозслідування у справі екснардепа Жеваго
Печерський суд дозволив спецрозслідування у справі екснардепа Жеваго
На Житомирщині затримано агентів РФ, які готували замах на Героя України
На Житомирщині затримано агентів РФ, які готували замах на Героя України
Держмитслужба передала НАБУ матеріали щодо дев’яти своїх працівників
Держмитслужба передала НАБУ матеріали щодо дев’яти своїх працівників

Міжнародний день танцю: скільки заробляють хореографи в Україні
Сьогодні, 07:30
Кім Чен Ин похвалив військових за самогубство на війні проти України
Сьогодні, 00:59
Збірна Німеччини відклала оголошення складу на Чемпіонат світу 2026
Вчора, 19:55
Новачок Формули-1 підготував особливий образ до дебюту на батьківщині
Вчора, 18:58
Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ
Вчора, 18:55
Аграрії засіяли 1,7 млн га зернових: п'ять областей-лідерів посівної кампанії
Вчора, 17:53

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
