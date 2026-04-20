В США біля університету сталася стрілянина: поранено трьох студентів

Наразі за стрілянину нікого не заарештовано

У центрі Айова-Сіті поблизу студентського містечка сталася стрілянина, внаслідок якої госпіталізовано п’ятьох осіб. Серед постраждалих – троє студентів Університету Айови. За даними правоохоронців, один із поранених перебуває у критичному стані, стан інших чотирьох оцінюється як стабільний. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Інцидент стався у неділю в районі з великою кількістю розважальних закладів. Поліцейські, які прибули на виклик через масову бійку біля пішохідної зони, почули постріли, після чого натовп почав розбігатися.

Наразі нікого не заарештовано, проте поліція вже опублікувала фотографії осіб, які можуть бути причетні до події. В університеті, де навчається понад 30 тис. студентів, запевняють, що постраждалі студенти навряд чи були ціллю нападу. Губернатор штату Кім Рейнольдс назвала подію безглуздим актом насильства та пообіцяла підтримку в розслідуванні. Навчальний заклад організував надання психологічної допомоги членам університетської спільноти.

