В Івано-Франківську сталася стрілянина (відео)

Між двома водіями на вулиці виник конфлікт

В Івано-Франківську поліцейські затримали чоловіка, який стріляв в іншого громадянина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію України.

«Нещодавно ми отримали повідомлення про хуліганство на вулиці Пулюя. Заявниця повідомила, що між двома водіями виник конфлікт, під час якого один із них погрожував іншому предметом, схожим на пістолет, здійснив постріл, після чого сів за кермо та поїхав у невідомому напрямку», – йдеться у повідомленні.

Між двома водіями на вулиці виник конфлікт, під час якого один із них здійснив постріл, сів за кермо та поїхав у невідомому напрямку.

За даними правоохоронців, один з екіпажів виявив і зупинив авто за орієнтуванням.

«Враховуючи наявну інформацію про наявність зброї, патрульні привели до готовності табельну вогнепальну зброю, однак діяли максимально обережно, оскільки у ситуації могли постраждати інші особи. Надалі затриманого передали слідчим», – додали поліцейські.

Нагадаємо, 23 квітня, близько 9:20, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про постріли, які чули мешканці одного з багатоквартирних будинків на вулиці Грінченка у Львові. За словами правоохоронців, стріляв 34-річний мешканець однієї з квартир будинку, який має ментальні порушення.

До слова, 16 квітня в одному з навчальних закладів Ужгородського району учень здійснив постріл та поранив однокласника. Згодом поліція Закарпаття оприлюднила відео затримання учня, який відкрив вогонь під час занять. Дев’ятикласник використав пістолет, поранивши свого однокласника.