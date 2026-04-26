У Харкові чоловік влаштував стрілянину в метро

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

Увечері 26 квітня на станції метрополітену «Історичний музей» стався інцидент із застосуванням зброї. Нетверезий молодий чоловік здійснив постріл у повітря, за попередніми даними – зі стартового пістолета. Про це пише «Главком» із посиланням на поліцію Харківської області.

Поліція отримала сигнал про подію о 21:10. На щастя, ніхто з присутніх не отримав поранень. Правоохоронці затримали порушника та доставили його до відділку для з'ясування деталей справи.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації дій затриманого та притягнення його до відповідальності за хуліганство.

фото: поліція Харківської області/Telegram

Як відомо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру групі військовослужбовців одного з районних територіальних центрів комплектування у Харкові, а також військовим інших підрозділів, які діяли спільно.

«Серед фігурантів – майор ТЦК, який обіймав керівну посаду та керував діями спільників. Для здійснення злочинної діяльності майор залучив військовослужбовців підрозділу охорони цього ж центру, а також військовослужбовців, до повноважень яких входило здійснення рекрутингу кандидатів до військових частин для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації», – йдеться у повідомленні.