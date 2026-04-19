Побутовий конфлікт переріс у стрілянину: голова Нацполіції розкрив деталі теракту у Києві

Надія Карбунар
glavcom.ua

Вигівський пояснив, поліцейські їхали на побутову сварку, а вже по дорозі їм повідомили, що там стрілець
Голова Нацполіції та очільник патрульних пояснили дії поліцейських на місці трагедії

Стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський, інформує «Главком».

Лише після цього стрілець повернувся до свого помешкання, узяв карабін, а квартиру підпалив.

Вигівський пояснив, поліцейські їхали на побутову сварку, а вже по дорозі їм повідомили, що там стрілець.

«Це все протягом десяти хвилин, коли він піднявся, спустився. І оце якраз ситуація, де прилюдно конфлікт на вулиці, де поліцейські стояли біля будинку. Ну, так вони відреагували, на жаль (втекли, – ред.). Вони повідомили, звісно, по засобах зв’язку чергового по місту. Черговий доповів керівнику головного управління міста Києва, і одразу було оголошено спеціальну операцію», – каже Вигівський.

Начальник патрульної поліції Євгеній Жуков, який заявив, що подав у відставку, пояснив, чому затрималися поліцейські.

«Щодо приїзду на виклик. Вони їхали в цей район. Після цього почули постріли і по радіостанції їм передали те, що йдуть постріли. Вони не під’їхали туди, а лишили машину в районі біля будинку, тому що не знали, де це відбувається, бігли вже на крики», – додав глава Нацполіції.

Біля під’їзду вони побачили поранену жінку, загиблого чоловіка і дитину.

Жуков пояснив, чому копи кинулися навтьоки і залишили дитину

«Почались постріли, і вони отак відреагували, що вони не зорієнтувались, звідки ведуть вогонь, і почали бігти в сторону своєї машини. Хлопчик побіг за ними і вже на інших бодікамерах інші поліцейські, які прибули, цього хлопчика забрали до себе, присіли на землю і вже почали робити висновки щодо його поранень», – сказав він.

Жуков запитали, чи використовував зброю хтось саме з патрульних поліцейських. Він відповів, що ні.

Раніше генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

