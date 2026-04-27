Готували теракти в Україні та ЄС: викрито російську агентурну мережу
За даними слідства, цілями зловмисників мали стати українські журналісти, військовослужбовець ГУР, а також громадяни інших країн
Національна поліція з європейськими правоохоронцями викрила агентурну мережу РФ, яка діяла в інтересах спецслужб російської федерації на території України та держав Європейського Союзу. За даними слідства, її учасники планували серію тяжких злочинів, зокрема замовних вбивств, терористичних актів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.
Як зазначають правоохоронці, до складу мережі входили громадяни України, Росії, Білорусі, Молдови, Грузії, Латвії та Греції. Вони виконували різні ролі – від збору розвідувальної інформації та логістичного забезпечення до підготовки засобів для вчинення злочинів. Комунікація здійснювалася через захищені канали зв’язку з використанням анонімних облікових записів і тимчасових SIM-карт.
Серед потенційних жертв – українські журналісти, військовослужбовець Головного управління розвідки, а також іноземні громадяни. Зокрема російській громадський діяч, опозиційно налаштований до влади країни-агресора, а також литовець – проукраїнський активіст, який публічно критикує політику РФ.
Фігуранти здійснювали незаконне спостереження за визначеними особами, збирали інформацію про їх місцеперебування, маршрути пересування та контакти, після чого планували їх фізичну ліквідацію.
Українські поліцейські задокументували прямі контакти деяких учасників з представниками російських спецслужб та факти вербування громадян України для виконання завдань ворога, зокрема неповнолітніх, соціально незахищених і внутрішньо переміщених осіб – тих, ким легше маніпулювати. Також серед подальших намірів групи було вчинення нових злочинів терористичного характеру, зокрема спрямованих на підрив військової допомоги Україні.
«Фінансування злочинної діяльності здійснювалося через багаторівневу систему з використанням підставних осіб, банківських інструментів та криптовалюти. За результатами аналітичного дослідження, проведеного кіберполіцією, встановлено ланцюги транзакцій та підтверджено використання криптоактивів для розрахунків між учасниками мережі», – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, у межах міжнародної операції проведено затримання виконавців на території країн Європейського Союзу, обшуки – в Україні, Польщі та Греції, а також встановлено осіб, причетних до фінансування та координації злочинної діяльності.
Наразі правоохоронними органами Литовської Республіки повідомлено про підозру 13 особам, із яких девʼятеро затримано, а щодо чотирьох – видано європейські ордери на арешт. Трьох учасників агентурно-бойової групи, затриманих за кордоном, вже передано до Литви, щодо ще двох – тривають відповідні процедури.
Правоохоронці встановлюють усіх учасників агентурної мережі, її кураторів та канали фінансування з метою повного припинення діяльності та недопущення реалізації злочинних намірів.
- Убила військового під час побачення. На Закарпатті поліція затримала російську агентку
- Щомісяця створював тисячі фейків для Кремля. У Житомирі викрито пособника РФ
- Готувала вбивство командира підрозділу Сил спеціальних операцій. СБУ затримала агентку РФ
- Естонія повідомила про рекордну кількість затриманих російських агентів
