Готували теракти в Україні та ЄС: викрито російську агентурну мережу

За даними слідства, цілями зловмисників мали стати українські журналісти, військовослужбовець ГУР, а також громадяни інших країн

Національна поліція з європейськими правоохоронцями викрила агентурну мережу РФ, яка діяла в інтересах спецслужб російської федерації на території України та держав Європейського Союзу. За даними слідства, її учасники планували серію тяжких злочинів, зокрема замовних вбивств, терористичних актів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Як зазначають правоохоронці, до складу мережі входили громадяни України, Росії, Білорусі, Молдови, Грузії, Латвії та Греції. Вони виконували різні ролі – від збору розвідувальної інформації та логістичного забезпечення до підготовки засобів для вчинення злочинів. Комунікація здійснювалася через захищені канали зв’язку з використанням анонімних облікових записів і тимчасових SIM-карт.

До складу мережі входили громадяни України, Росії, Білорусі, Молдови, Грузії, Латвії та Греції фото: Нацполіція

Серед потенційних жертв – українські журналісти, військовослужбовець Головного управління розвідки, а також іноземні громадяни. Зокрема російській громадський діяч, опозиційно налаштований до влади країни-агресора, а також литовець – проукраїнський активіст, який публічно критикує політику РФ.

Фігуранти здійснювали незаконне спостереження за визначеними особами, збирали інформацію про їх місцеперебування, маршрути пересування та контакти, після чого планували їх фізичну ліквідацію.

У межах міжнародної операції проведено затримання виконавців на території Литви та країн Європейського Союзу, обшуки – в Україні, Польщі та Греції

Українські поліцейські задокументували прямі контакти деяких учасників з представниками російських спецслужб та факти вербування громадян України для виконання завдань ворога, зокрема неповнолітніх, соціально незахищених і внутрішньо переміщених осіб – тих, ким легше маніпулювати. Також серед подальших намірів групи було вчинення нових злочинів терористичного характеру, зокрема спрямованих на підрив військової допомоги Україні.

«Фінансування злочинної діяльності здійснювалося через багаторівневу систему з використанням підставних осіб, банківських інструментів та криптовалюти. За результатами аналітичного дослідження, проведеного кіберполіцією, встановлено ланцюги транзакцій та підтверджено використання криптоактивів для розрахунків між учасниками мережі», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у межах міжнародної операції проведено затримання виконавців на території країн Європейського Союзу, обшуки – в Україні, Польщі та Греції, а також встановлено осіб, причетних до фінансування та координації злочинної діяльності.

Наразі правоохоронними органами Литовської Республіки повідомлено про підозру 13 особам, із яких девʼятеро затримано, а щодо чотирьох – видано європейські ордери на арешт. Трьох учасників агентурно-бойової групи, затриманих за кордоном, вже передано до Литви, щодо ще двох – тривають відповідні процедури.

Правоохоронці встановлюють усіх учасників агентурної мережі, її кураторів та канали фінансування з метою повного припинення діяльності та недопущення реалізації злочинних намірів.