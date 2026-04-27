Готували теракти в Україні та ЄС: викрито російську агентурну мережу

Ростислав Вонс
До складу угруповання входили громадяни України, Росії, Білорусі, Молдови, Грузії, Латвії та Греції
Національна поліція з європейськими правоохоронцями викрила агентурну мережу РФ, яка діяла в інтересах спецслужб російської федерації на території України та держав Європейського Союзу. За даними слідства, її учасники планували серію тяжких злочинів, зокрема замовних вбивств, терористичних актів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Як зазначають правоохоронці, до складу мережі входили громадяни України, Росії, Білорусі, Молдови, Грузії, Латвії та Греції. Вони виконували різні ролі – від збору розвідувальної інформації та логістичного забезпечення до підготовки засобів для вчинення злочинів. Комунікація здійснювалася через захищені канали зв’язку з використанням анонімних облікових записів і тимчасових SIM-карт.

Серед потенційних жертв – українські журналісти, військовослужбовець Головного управління розвідки, а також іноземні громадяни. Зокрема російській громадський діяч, опозиційно налаштований до влади країни-агресора, а також литовець – проукраїнський активіст, який публічно критикує політику РФ. 

Фігуранти здійснювали незаконне спостереження за визначеними особами, збирали інформацію про їх місцеперебування, маршрути пересування та контакти, після чого планували їх фізичну ліквідацію.

У межах міжнародної операції проведено затримання виконавців на території Литви та країн Європейського Союзу, обшуки – в Україні, Польщі та Греції
Українські поліцейські задокументували прямі контакти деяких учасників з представниками російських спецслужб та факти вербування громадян України для виконання завдань ворога, зокрема неповнолітніх, соціально незахищених і внутрішньо переміщених осіб – тих, ким легше маніпулювати. Також серед подальших намірів групи було вчинення нових злочинів терористичного характеру, зокрема спрямованих на підрив військової допомоги Україні.

«Фінансування злочинної діяльності здійснювалося через багаторівневу систему з використанням підставних осіб, банківських інструментів та криптовалюти. За результатами аналітичного дослідження, проведеного кіберполіцією, встановлено ланцюги транзакцій та підтверджено використання криптоактивів для розрахунків між учасниками мережі», – йдеться в повідомленні.

Листування фігурантів
Як зазначається, у межах міжнародної операції проведено затримання виконавців на території країн Європейського Союзу, обшуки – в Україні, Польщі та Греції, а також встановлено осіб, причетних до фінансування та координації злочинної діяльності.

Наразі правоохоронними органами Литовської Республіки повідомлено про підозру 13 особам, із яких девʼятеро затримано, а щодо чотирьох – видано європейські ордери на арешт. Трьох учасників агентурно-бойової групи, затриманих за кордоном, вже передано до Литви, щодо ще двох – тривають відповідні процедури.

Правоохоронці встановлюють усіх учасників агентурної мережі, її кураторів та канали фінансування з метою повного припинення діяльності та недопущення реалізації злочинних намірів.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

