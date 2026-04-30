У Хмельницькому «ворожка» виманила у місцевої жительки пів мільйона

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
Жінка щомісяця переказувала гроші за «ритуали» та молитви «монахів» – поки не усвідомила, що її ошукали
фото ілюстративне

Поліція Хмельницької області: аферистка видавала себе за цілительку в соцмережах

44-річна мешканка Хмельницького втратила 500 тисяч гривень, повіривши інтернет-«цілительці», яка обіцяла зняти «негативну енергію» та змінити її долю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сектор комунікації Нацполіції у Хмельницькій області

Схема обману: від оголошення до пів мільйона

Жінка перебувала у пригніченому та виснаженому стані й шукала підтримку в мережі. Там вона натрапила на оголошення про послуги ворожки та звернулася до неї. Під час спілкування псевдоцілителька переконала її, що навколо «згустилася негативна енергія», яка становить небезпеку, а позбутися її можна лише через спеціальні обряди.

«Зловмисниця переконувала, що проводить необхідні ритуали, а також що за жінку нібито моляться монахи у храмах» , – повідомили у поліції.

За місяць таких «послуг» шахрайка виманила у потерпілої 500 тисяч гривень. Лише після значних витрат жінка зрозуміла, що стала жертвою афери, і звернулася до правоохоронців. 

Розслідування

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі встановлюють усі обставини події та особу підозрюваної.

Поліцейські нагадують: пропозиції «надприродної допомоги» за гроші від незнайомців у мережі – типова ознака афери. Якщо ви або ваші близькі стали жертвою подібної схеми, необхідно негайно звернутися до поліції. 

Нагадаємо, у березні 2026 року «Главком» писав про псевдоворожок, які залякали вдову військового та виманили в неї мільйон гривень. Кільком членам угруповання повідомили про підозру за шахрайство – їм загрожувало до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, схожа схема діяла і на Сумщині: місцева «ворожка» видурила у жінки майже два мільйони гривень, розмістивши оголошення про свої «екстрасенсорні здібності» у соцмережах. Шахрайці повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Оформлювала кредити без відома клієнтів. На Прикарпатті викрито експрацівницю банку
У Хмельницькому «ворожка» виманила у місцевої жительки пів мільйона
Антикорупційний суд зменшив заставу ексголові «Нафтогазу» Коболєву
У Хмельницькому дитина випала з вікна шостого поверху, поки мати мила посуд
Житель Сумщини виманив у народної артистки $128 тис. під виглядом агента СБУ
На Рівненщині чоловік відкрив вогонь по військових та поліції: є поранені
