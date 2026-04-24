Автозаправки мають переглянути вартість пального: Антимонопольний комітет встановив жорсткий дедлайн

Мережам автозаправних станцій Антимонопольний комітет України дав 10 днів, щоб припинити спекуляції

Антимонопольний комітет України взявся за перевірку вартості пального на найбільших автозаправних станціях країни. Відомство офіційно зобов’язало власників автозаправок протягом 10 днів привести ціни на бензин та дизель до обґрунтованого рівня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Антимонопольний комітет України.

«Зважаючи на суспільний інтерес до зростання цін на нафтопродукти, крім розслідування справи Антимонопольний комітет України відслідковував та продовжує відслідковувати ситуацію на ринках бензинів, дизпалива та скрапленого газу з метою забезпечення економічної конкуренції», – зазначили у Антимонопольному комітеті.

Головні вимоги комітету

Усунути необґрунтоване завищення: Комітет виявив ознаки того, що роздрібні ціни на стелах не відповідають реальним змінам оптових цін та світових котирувань.

Надати розрахунки: Мережі мають довести, що поточна вартість пального базується на реальних витратах, а не на бажанні отримати надприбутки.

Стислий термін: На все про все у трейдерів є лише 10 діб.

«Зростання цін на нафтопродукти відбувалося на фоні стрімкого зростання світових цін на нафту, котирувань на нафтопродукти на ринках ЄС, проблем із забезпеченням достатніх обсягів імпорту дизпалива, зростання курсу валют та витрат на логістику», – зазначили у Антимонопольному комітеті.

В Антимонопольному комітеті наголошують, що в умовах воєнного стану стабільність цін на пальне є критичною для економіки та логістики.

«Антимонопольний комітет України рекомендував найбільшим операторам мереж АЗС забезпечити формування та зміну роздрібних цін на бензин, дизельне пальне та скраплений газ на підставі об’єктивних економічних факторів, зокрема враховуючи ринкові коливання вартості їх закупівлі, на умовах дотримання законодавства про захист економічної конкуренції», – додали у комітеті.

«Главком» писав, що ситуація на українському ринку пального залишається напруженою не лише через світові котирування нафти, а й через внутрішні регуляторні рішення, які витісняють дрібних гравців.

Нагадаємо, голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко виступив у Верховній Раді, доповідаючи про ціни на пальне та ситуацію на ринку. Він заявив, що паливну кризу вдалося стабілізувати і не допустити браку пального.