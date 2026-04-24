Автозаправки мають переглянути вартість пального: Антимонопольний комітет встановив жорсткий дедлайн

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Автозаправки мають переглянути вартість пального: Антимонопольний комітет встановив жорсткий дедлайн
Антимонопольний комітет виставив вимогу найбільшим мережам АЗС
Мережам автозаправних станцій Антимонопольний комітет України дав 10 днів, щоб припинити спекуляції

Антимонопольний комітет України взявся за перевірку вартості пального на найбільших автозаправних станціях країни. Відомство офіційно зобов’язало власників автозаправок протягом 10 днів привести ціни на бензин та дизель до обґрунтованого рівня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Антимонопольний комітет України.

«Зважаючи на суспільний інтерес до зростання цін на нафтопродукти, крім розслідування справи Антимонопольний комітет України відслідковував та продовжує відслідковувати ситуацію на ринках бензинів, дизпалива та скрапленого газу з метою забезпечення економічної конкуренції», – зазначили у Антимонопольному комітеті.

Головні вимоги комітету

  • Усунути необґрунтоване завищення: Комітет виявив ознаки того, що роздрібні ціни на стелах не відповідають реальним змінам оптових цін та світових котирувань.
  • Надати розрахунки: Мережі мають довести, що поточна вартість пального базується на реальних витратах, а не на бажанні отримати надприбутки.
  • Стислий термін: На все про все у трейдерів є лише 10 діб.

«Зростання цін на нафтопродукти відбувалося на фоні стрімкого зростання світових цін на нафту, котирувань на нафтопродукти на ринках ЄС, проблем із забезпеченням достатніх обсягів імпорту дизпалива, зростання курсу валют та витрат на логістику», – зазначили у Антимонопольному комітеті.

В Антимонопольному комітеті наголошують, що в умовах воєнного стану стабільність цін на пальне є критичною для економіки та логістики. 

«Антимонопольний комітет України рекомендував найбільшим операторам мереж АЗС забезпечити формування та зміну роздрібних цін на бензин, дизельне пальне та скраплений газ на підставі об’єктивних економічних факторів, зокрема враховуючи ринкові коливання вартості їх закупівлі, на умовах дотримання законодавства про захист економічної конкуренції», – додали у комітеті.

«Главком» писав, що ситуація на українському ринку пального залишається напруженою не лише через світові котирування нафти, а й через внутрішні регуляторні рішення, які витісняють дрібних гравців.

Нагадаємо, голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко виступив у Верховній Раді, доповідаючи про ціни на пальне та ситуацію на ринку. Він заявив, що паливну кризу вдалося стабілізувати і не допустити браку пального.

Читайте також

Кошти надійдуть один раз протягом квітня
Одноразова допомога у 1,5 тис. грн: стартували виплати
1 квiтня, 11:39
Ворог пошкодив укриття над атомною станцією
ЧАЕС отримає від донорів €30 млн на відновлення арки, яку пошкодила Росія
1 квiтня, 17:22
Профільні Департаменти КМДА працюють над розрахунками вартості проїзду
Кличко анонсував підвищення вартості проїзду в громадському транспорті
7 квiтня, 13:48
Затримка фінансування з боку Європейського Союзу змушує владу шукати радикальні рішення
Загроза держбюджету: Мінфін вимагає від відомств терміново скоротити видатки
10 квiтня, 14:28
Через російську агресію Україна стала найбільш замінованою країною світу
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00
Темпи набору впали на 20% попри рекордні виплати
У Росії різко впав набір контрактників попри рекордні виплати
15 квiтня, 03:31
США оцінили прибутки РФ
Бессент оцінив заробітки РФ від послаблення санкцій ушестеро нижче за дані медіа
16 квiтня, 01:47
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 19 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
19 квiтня, 08:59
Сибіга повідомив, що Україна поки не запроваджуватиме санкції проти Угорщини через конфісковані кошти
Чи віддасть Угорщина гроші та золото Ощадбанку? Глава МЗС пояснив, яким шляхом може піти Україна
22 квiтня, 10:07

«Укрпошта» отримає понад пів мільярда гривень від продажу нерухомості: деталі
«Укрпошта» отримає понад пів мільярда гривень від продажу нерухомості: деталі
Автозаправки мають переглянути вартість пального: Антимонопольний комітет встановив жорсткий дедлайн
Автозаправки мають переглянути вартість пального: Антимонопольний комітет встановив жорсткий дедлайн
«Нова пошта» закриває відділення на Запоріжжі через безпекові умови
«Нова пошта» закриває відділення на Запоріжжі через безпекові умови
Клуб білого бізнесу від початку року виріс на 18%: деталі
Клуб білого бізнесу від початку року виріс на 18%: деталі
Чому дорожчають квіти: бізнес назвав ключові причини
Чому дорожчають квіти: бізнес назвав ключові причини
«Метінвест» повністю погасив облігації 2026 року – заява компанії
«Метінвест» повністю погасив облігації 2026 року – заява компанії

Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Сьогодні, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
22 квiтня, 10:29

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
