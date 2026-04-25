Восьмикласник із Запоріжжя переграв ФСБ

Росіяни пропонували хлопцю гроші за інформацію про ТЦК: де живуть співробітники та на яких машинах пересуваються

Восьмикласник Єгор із Запоріжжя отримав пропозицію від російських кураторів шпигувати за українськими військовими та палити їхні автівки. Проте, замість «підробітку», 14-річний підліток обрав співпрацю з правоохоронцями. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

Повідомлення надійшло хлопцеві з незнайомого акаунту. Росіяни пропонували гроші за інформацію про ТЦК: де живуть співробітники та на яких машинах пересуваються. Також його підбурювали до підпалів автомобілів.

Єгор не розгубився, адже у його ліцеї регулярно проводять лекції про те, як розпізнати спроби вербування. Хлопець одразу зробив скриншот листування та показав його мамі.

«Перша думка була сказати батькам, а потім вже з ними вирішувати це питання. Думки підзаробити не було взагалі», – розповідає Єгор.

За патріотичну позицію та свідомий вчинок підлітка нагородили представники СБУ та патрульної поліції. Хлопець отримав пам'ятні сувеніри, а патрульні навіть влаштували йому поїздку на службовому авто. Правоохоронці наголосили, що завдяки діям школяра вдалося запобігти скоєнню тяжкого злочину.

Спецслужби нагадують: ворог часто маніпулює підлітками, запевняючи, що через юний вік їм не загрожує відповідальність. Проте це міф. За низкою злочинів проти національної безпеки вона настає вже з 14 років. Тож якщо ви або ваші близькі отримали сумнівні пропозиції від незнайомців у мережі, негайно звертайтеся до правоохоронців або телефонуйте на гарячу лінію СБУ за коротким номером 1516.

