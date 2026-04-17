Колишній гравець американського футболу брав кредити на зірок НФЛ: він постане перед судом

Ілля Мандебура
Лютер Девіс мав епізод шахрайства у своєму житті, коли був студентом
фото: Reuters

Лютер Девіс майстерно перевтілювався у відомих футболістів 

Федеральні прокурори США висунули офіційні звинувачення Лютеру Девісу, колишньому гравцю футбольної команди університету Алабами, у межах справи про багатомільйонне шахрайство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters. 

Що зробив Девіс?

За даними слідства, Девіс протягом півтора року успішно видавав себе за діючих зірок Національної футбольної ліги, щоб отримувати величезні позики на їхні імена, а загальна сума збитків оцінюється у майже 20 мільйонів доларів. Згідно з судовими документами, Лютер Девіс та його спільник, власник бізнесу з Джорджії Сі Джей Евінс, розробили складну схему, яка діяла з травня 2023-го по жовтень 2024 року. Зловмисники ідентифікували трьох відомих гравців як цілі для маніпуляцій: квотербека «Атланта Фелконс» Майкла Пенікса-молодшого, тайт-енда «Клівленд Браунс» Девіда Нджоку та сейфті «Грін Бей Пекерс» Ксав’є МакКінні. Самі спортсмени не мали жодного стосунку до махінацій і навіть не підозрювали про існування кредитів, оформлених на їхні імена.

Для переконання кредиторів Девіс використовував не лише підроблені банківські виписки та документи від імені держсекретарів штатів, а й засоби театрального перевтілення. Наприклад, під час відеодзвінків через Zoom та особистих зустрічей для фіналізації позик він з’являвся у перуках та з професійним гримом. Під час отримання чотиримільйонного кредиту Девіс маскувався під Девіда Нджоку, а в липні 2024 року, видаючи себе за Майкла Пенікса, використовував спеціальний головний убір, дураг, та підроблене водійське посвідчення. Загалом шахраї встигли оформити 13 позик у таких установ, як Aliya Sports Finance Fund та All Pro Capital Funding.

Що загрожує шахраю?

Наразі Лютеру Девісу та Сі Джею Евінсу інкримінують банківське шахрайство та крадіжку особистих даних при обтяжуючих обставинах. Очікується, що під час судового засідання 27 квітня 2026 року обидва фігуранти офіційно визнають свою провину. Кошти, отримані злочинним шляхом, витрачалися на предмети розкоші: нерухомість, дорогі автомобілі та ювелірні вироби. Ця справа вже спровокувала низку цивільних позовів, зокрема проти брокерських фірм, які не змогли ідентифікувати підробку та допустили видачу коштів підставній особі.

Цікаво, що це не перший скандал у житті Лютера Девіса. Ще у 2013 році його звинувачували у порушенні правил NCAA – тоді він нібито виступав посередником між студентами-атлетами та агентами НФЛ, організовуючи незаконні виплати. Хоча тоді справа не дійшла до кримінального вироку, зараз колишній національний чемпіон навряд чи уникне покарання за свої дії. 

