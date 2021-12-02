У Китаї знайшли антитіло до всіх штамів коронавірусу

Антитіло відкрили під час великомасштабного вивчення зразків крові жителів Китаю, які у тяжкій формі перехворіли на коронавірус.

У Китаї провели дослідження, внаслідок яких було виявлено антитіло, здатне нейтралізувати всі відомі штами коронавірусу, дані опубліковані в електронній бібліотеці bioRxiv.

Зазначається, що молекулу 35B5 вдалося виявити в одного з хворих на коронавірус, антитіло здатне нейтралізувати всі існуючі штами коронавірусу. Таке відкриття зробили китайські медики під керівництвом співробітника університету Сунь Ятсена в Гуанчжоу, професора Дена Кая.

Антитіло відкрили під час великомасштабного вивчення зразків крові жителів Китаю, які у тяжкій формі перехворіли на коронавірус. З них виділили ті клітини, які виробляють антитіла, та стали спостерігати за взаємодією з різними частинками вірусу.

«Отримані нами знімки показали, що молекула 35B5 пов'язується з тією частиною S-білка коронавірусу, яка практично не змінюється в міру еволюції SARS-CoV-2. Це дозволяє використовувати цей регіон не тільки для створення антитіл, а й розробки універсальної вакцини від усіх штамів коронавірусу», – зазначили китайські вчені.