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    У Китаї знайшли антитіло до всіх штамів коронавірусу

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    У Китаї знайшли антитіло до всіх штамів коронавірусу

    Антитіло відкрили під час великомасштабного вивчення зразків крові жителів Китаю, які у тяжкій формі перехворіли на коронавірус.

    У Китаї провели дослідження, внаслідок яких було виявлено антитіло, здатне нейтралізувати всі відомі штами коронавірусу, дані опубліковані в електронній бібліотеці bioRxiv.

    Зазначається, що молекулу 35B5 вдалося виявити в одного з хворих на коронавірус, антитіло здатне нейтралізувати всі існуючі штами коронавірусу. Таке відкриття зробили китайські медики під керівництвом співробітника університету Сунь Ятсена в Гуанчжоу, професора Дена Кая.

    Антитіло відкрили під час великомасштабного вивчення зразків крові жителів Китаю, які у тяжкій формі перехворіли на коронавірус. З них виділили ті клітини, які виробляють антитіла, та стали спостерігати за взаємодією з різними частинками вірусу.

    «Отримані нами знімки показали, що молекула 35B5 пов'язується з тією частиною S-білка коронавірусу, яка практично не змінюється в міру еволюції SARS-CoV-2. Це дозволяє використовувати цей регіон не тільки для створення антитіл, а й розробки універсальної вакцини від усіх штамів коронавірусу», – зазначили китайські вчені.

    Теги: час коронавірус
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    У Китаї знайшли антитіло до всіх штамів коронавірусу