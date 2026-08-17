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У Києві затримано військовослужбовця в СЗЧ, який підозрюється у викраденні авто захисника

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві затримано військовослужбовця в СЗЧ, який підозрюється у викраденні авто захисника
Поліцейські встановили місцеперебування зловмисника, затримали його та вилучили машину, яку вже повернули власникові
фото: Національна поліція України

Спочатку фігурант справи їздив на чужому Citroеn у власних потребах, а згодом виставив його на продаж в інтернеті

У Деснянському районі столиці поліцейські затримали 33-річного чоловіка, який незаконно заволодів автомобілем Citroеn військовослужбовця, що нині боронить Україну на фронті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

До правоохоронців звернулася дружина захисника та повідомила про зникнення автівки, припаркованої біля їхнього будинку. Як з'ясували слідчі, власник авто попросив знайомого передати дружині ключі й свідоцтво про реєстрацію. Той передоручив це своєму товаришу – 33-річному військовослужбовцю, який перебував у СЗЧ (самовільному залишенні частини).

Отримавши документи та ключі, фігурант вирішив скористатися ситуацією: спочатку він їздив на чужому Citroеn у власних потребах, а згодом виставив автомобіль на продаж в інтернеті.

Завдяки аналітикам сектору кримінального аналізу поліцейські встановили місцеперебування зловмисника, затримали його та вилучили машину, яку вже повернули власникові.

Чоловікові, який підозрюється у викраденні авто, загрожує до восьми років позбавлення волі
Чоловікові, який підозрюється у викраденні авто, загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Василькові на Київщині чоловік викрав електромобіль BYD Song Plus, залишений біля будинку з незамкненими водійськими дверима. 42-річний місцевий житель помітив припарковану машину та скористався тим, що водійські дверцята були незамкнені. Він сів у салон, знайшов у бардачку ключ-карту, завів автомобіль і поїхав. За даними поліції, чоловік раніше був судимий за аналогічний злочин та майнові правопорушення. Викрадений електромобіль знайшли у Фастівському районі. Його вже повернули власнику.

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Теги: документи автомобіль поліція дружина

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