У Полтаві в офісі партії зламали щелепу журналісту

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Журналіст прийшов до офісу поцікавитися про джерело погроз у соцмережах

Журналіст Ярослав Журавель у п’ятницю постраждав в офісі Соціалістичної партії (Ківи) у Полтаві. На нього напали двоє і зламали щелепу. Про це розповіла колега по роботі Журавля Олена Кузіна.

За її словами, стався інцидент в офісі однієї із партій, куди сьогодні Журавель прийшов разом з товаришем поцікавитися, чому останньому з боку політсили погрожували в коментарях соцмереж.

«Конструктивної розмови не вийшло — на Ярослава напали двоє, зламали щелепу. Зараз він у лікарні», — розповіла Кузіна. На місце прибула поліція.

Речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв повідомив про відкриття кримінальної справи.

«Інформуємо громадськість та мас-медіа, що поліція Полтави, за фактом нанесення тілесних ушкоджень журналісту і блогеру Ярославу Журавлю, відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 345-1 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо журналіста). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Наразі поліцією всі фігуранти конфлікту встановлені. Триває досудове розслідування. Поліція надасть принципову оцінку діям правопорушників та прийме адекватне процесуальне рішення, передбачене законодавством України», - написав він у Facebook.

Представник партії Сергій Чередніченко відреагував на ситуацію так:

«Не плутайте хамство, хлопчачі ситуації з політикою. Піаритися треба справами, а не дурнею! Ніякої журналістської роботи не було. Був тролінг та хамство двох хлопчаків. Це погана точка входу в політику. P.S. Зараз ми надамо всі пояснення працівникам поліції та місії ОБСЕ. PR буває різним. Особисто я проти такого».

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саїтов Ахмет, 1999 року народження, Саїтов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

Джерело: pl.oblast.online