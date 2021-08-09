Вбивство журналіста Веремія: суд випустив з СІЗО «праву руку Крисіна»

Суддя прийняла рішення змінити запобіжний захід фігуранту справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія у 2014 році

Шевченківський районний суд міста Києва на засіданні 9 серпня змінив запобіжний захід для Павла Бялая, фігуранта справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія, з тримання під вартою на нічний домашній арешт. Про це повідомляє у Facebook «Адвокатська дорадча група»

«На засіданні колегія під головуванням судді Оксани Голуб розглядала клопотання прокурора про продовження арешту для Бялая. Однак суддя прийняла рішення змінити запобіжний захід», – йдеться у повідомленні.

Активісти нагадали, що Бялай є обвинуваченим за п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (вбивство з хуліганських мотивів за попередньою змовою), ч. 2 ст. 296 (групове хуліганство), ч. 2 ст. 15 (замах на вчинення злочину), ст. 340 (перешкоджання зборам), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ.

При цьому зазначається, що за версією слідства, Бялай є «правою рукою Юрія Крисіна», засудженого за організацію нападу на Веремія у 2014 році.

До слова, у липні суд звільнив ватажка «тітушок» Крисіна від відповідальності за трьома статтями.

Тепер проти Крисіна висувається тільки одне звинувачення: тортури з метою примусити потерпілого чи іншу особу вчиняти дії, що суперечать їхній волі. Його звинувачують в нападі на журналіста газети «Вести» В'ячеслава Веремія, який загинув від вогнепального поранення в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року в Києві.

Верховний суд в 2019 році залишив в силі вирок Апеляційного суду Києва від 2018 року про засудження на п'ять років Юрія Крисіна, який звинувачувався у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія.

У травні цього року повідомлялося, що Крисін отримав нову підозру в колонії.Слідчі підозрюють його, двох «смотрящих» та спільника у тероризуванні в'язнів Торецької виправної колонії.