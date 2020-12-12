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    Кримінал

    У столиці евакуювали великий торговий центр

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    Фото з відкритих джерел - У столиці евакуювали великий торговий центр
    Фото з відкритих джерел

    River Mall на столичних Осокорках «замінували»

    Наразі правоохоронці евакуюють людей із столичного торгового центру River Mall.

    За інформацією кореспондента «Главкома», усіх відвідувачів ТРЦ попросили покинути приміщення. Доступу до магазинів нема. За попередніми даними, правоохоронці отримали інформацію про замінування об’єкту.

    На офіційній сторінці торгово-розважального центру в Facebook попереджають про припинення роботи з технічних причин.

    Співвласником торгового центру вважався партнер групи компанії «Молочний альянс» підприємець Федір Шпиг, який загинув у березні на трасі Київ-Чоп унаслідок автомобільної аварії.

    Також у березні торговий центр горів. За інформацією «Главкома», займання сталося у вентиляційній шахті на 4-му поверсі ТРЦ, воно було ліквідоване прибулими співробітниками управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві.

    Також неодноразово повідомлялося про порушення центром правил карантину. Наприклад, на розіграш автомобіля у вересні в River Mall зібрався великий натовп людей, що не дотримувались необхідної дистанції, деякі були без масок.

    Теги: замінування евакуація
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