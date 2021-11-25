У будинку в Києві прогримів вибух (відео)

На місці працюють рятувальники, поліція та представники газової служби

За попередніми даними, у будинку стався витік газу

25 листопада близько 17 години в будинку на вул. Максима Берлинського, 31 у Шевченківському районі Києва (місцевість Сирець) стався вибух. Про це повідомляє «Київ оперативний».

За попередніми даними, на третьому поверсі будинку стався витік газу.

На місці працюють спеціалісти.

Інформація уточнюється.

21 червня 2020 року на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

У середині грудня минулого року почався демонтаж будинку на Позняках.

Також столичні слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно п’яти службових осіб АТ «Київгаз» за фактом вибуху у житловому будинку на Позняках.