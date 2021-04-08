«Ми їм сказали, що так не буде». Арестович розповів, що проштовхують росіяни у ТКГ

Разом із західними партнерами треба стримувати Росію від відкритого застосування сили, вважає Арестович

Російська сторона на перемовинах у Тристоронній контактній групі знову проштовхує механізми додаткового контролю режиму припинення вогню на зразок раніше пропонованої спільної інспекції в районі селища Шуми на Донеччині. Про це повідомив в коментарі «Укрінформу» радник української делегації в Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович.

«Російська делегація хоче, скориставшись загостренням на фронті, яке вона сама й створює, проштовхнути механізм додаткового контролю режиму припинення вогню. Головна мета цього механізму – легалізація так званих ЛНР/ДНР в якості сторони конфлікту і переведення Росії у статус посередника. Ці «конструктивні» пропозиції полягали в тому, що росіяни жадали повторити або легалізувати таку річ, як інспекція наших позицій, як (пропонувалося – ред.) у Шумах. Вони (росіяни – ред.) гребуть туди. Звісно, ми їм сказали, що так не буде», – розповів Арестович.

Він зазначив, що українська сторона готова розглядати додаткові механізми контролю режиму дотримання тиші, але «точно не за рахунок того, що Росія буде представлена як посередник, а не сторона конфлікту, і точно не за рахунок того, що так звані ЛНР/ДНР будуть контролювати наші позиції».

Коментуючи кардинально протилежні оцінки зустрічі в ТКГ 7 квітня, Арестович нагадав, що сторони підтвердили необхідність дотримання режиму припинення вогню і готовність вживати додаткових заходів для вдосконалення координаційних механізмів.

«Але ми ж бачимо, що після цього одразу відбулися обстріли та загинув наш військовослужбовець. Тобто ціну російським запевненням ми всі добре знаємо. Тут мова про інше: разом із західними партнерами стримувати Росію від відкритого застосування сили – іншого виходу поки не проглядається», – резюмував радник української делегації в ТКГ.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася. 8 квітня президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою на Донбасі, він відвідає передові позиції.

На Приазов’ї загинув 22-річний матрос Денис Юшко із Миколаївщини. Через місяць захиснику України мало виповнитись 23 роки. Денис Юшко – сьома бойова втрата Збройних сил України на фронті з початку квітня 2021 року. Зокрема, 6 квітня біля Невельського загинув командир взводу Володимир Шпак із Чернігова. Також 6 квітня від підриву в авто в районі села Степне на Донеччині загинув солдат 1 отбр Максим Стеблянко.

5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець 72 омбр солдат Владислав Мороз. Також 5 квітня смертельне кульове поранення отримав молодший сержант Віктор Гелебрант із 92-ї окремої механізованої бригади. 3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади.