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Справа Тлявова: Україна заплатить гроші обвинуваченому у вбивстві хлопчика

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Справа Тлявова: Україна заплатить гроші обвинуваченому у вбивстві хлопчика
На експоліцейського навіть не вдягнуть електронний браслет
фото з відкритих джерел

Івана Приходька звільнили з-під варти під домашній арешт

Переяславський міський районний суд звільнив з-під варти Івана Приходька, обвинуваченого у вбивстві п'ятирічного Кирила Тлявова. Тепер він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Про це повідомляє «Суспільне».  

Причиною зміни запобіжного заходу стало рішення Європейського суду з прав людини, який визнав неналежними умови перебування Приходька в СІЗО, а термін перебування в ув'язненні – надмірним. Також ЄСПЛ зобов’язав державу відшкодувати Приходьку понад €9 тис. На експоліцейського навіть не надінуть електронний браслет, бо їх в системі МВС просто не залишилося справних.

«Обвинувачення, зокрема, просило для Івана Приходька цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Проте через нестачу пристроїв в правоохоронних органах суд обмежився цілодобовим домашнім арештом без браслета», – повідомляють ЗМІ.

Проти зміни запобіжного заходу виступала лише бабуся хлопчика Олександра Тлявова.  

«Вони зроблять йому папірець, що він буде працювати? Він повз мене буде ходити щодня? Батько хлопчика під Бахмутом стоїть з автоматом. Якщо він дізнається – він пішки прийде. Ну як це на цій стадії відпускати під домашній арешт?! Я заперечую», – сказала бабуся в суді.

Справа Тлявова: Україна заплатить гроші обвинуваченому у вбивстві хлопчика фото 1

Про зміну запобіжного заходу для Приходька просили прокурори – вперше за майже 3,5 роки. Обвинувачення клопотало про цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета, але через нестачу пристроїв в правоохоронних органах суд обмежився цілодобовим домашнім арештом без браслета. Також Приходька зобов’язали повідомляти суд про зміну місця проживання, здати документи для виїзду за кордон та утримуватися від спілкування з іншими обвинуваченими.

«Оскільки Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини, то відповідно до статті 46 конвенції, рішення ЄСПЛ є обов'язковими для виконання. При цьому ЄСПЛ не визнав незаконним саме тримання під вартою. Європейський суд визнає порушенням конвенції подальше утримання Приходька під вартою. Це рішення не може бути оскаржене нами, оскільки в ЄСПЛ немає апеляційної чи касаційної інстанції», – сказав прокурор Максим Дергачов.

З позовом до ЄСПЛ від імені Приходька звернувся його адвокат Віктор Чевгуз. На рішення адвокат чекав півтора року. Захисник обвинувачуваного розповів журналістам, що подаватиме апеляцію на рішення Переяславського суду та вимагатиме нічний домашній арешт.

Трьом іншим фігурантам справи суд продовжив запобіжні заходи на два місяці: Дмитро Кривошей та Володимир Петровець залишаться під заставою, а син Петровця – під зобов’язанням матері.

Наступне засідання у справі призначили на 30 січня 2023 року.

Нагадаємо, 3 червня 2019 року у Переяславі-Хмельницькому від пострілу з вогнепальної зброї загинув п'ятирічний Кирило Тлявов. За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця. 

Теги: арешт прокурор адвокат документи Україна кордон Володимир Петров батько

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