Із 1 листопада в Україні заборонено ловити рибу

За недотримання норм передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності

З 1 листопада 2023 року в більшості українських водойм розпочалася осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Про це повідомляє пресслужба Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

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Зазначається, що риболовля у цей період дозволяється за межами зимувальних ям зимовими вудками та жерлицями всіх видів з криги. Якщо льодовий покрив відсутній, то можна користуватися нахлистовими, донними, поплавковими вудками та спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади, загальна кількість гачків на яких не повинна перевищувати сім одиниць на одного рибалку.

В осінньо-зимовий період (від льодоставу до скресання криги) забороняється використання знарядь лову, оснащених гачками, відстань у яких від цівки до кінчика жала перевищує 10 мм.

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Водночас протягом усього року забороняється використання одинарних з’єднаних між собою, подвійних і потрійних гачків без блешні, природної або штучної принади.

За недотримання зазначених норм передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.

Нагадаємо, починаючи із 19 жовтня в Україні розпочала роботу Єдина державна електронна система управління галуззю рибного господарства (еРиба).

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області рибалки незаконно виловили 218 кг риби та мають тепер сплатити майже 700 тисяч гривень штрафу.