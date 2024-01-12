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Лідерка «Голосу» розказала, якого ефекту домігся Зеленський під час останнього візиту до США

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Лідерка «Голосу» розказала, якого ефекту домігся Зеленський під час останнього візиту до США
Президенту вдалося змінити ситуацію на користь України, про яку американці почали забувати після контрнаступу ЗСУ та Ізраїлю
фото: Володимир Зеленський/Facebook

«Зараз 63% виборців республіканців вважають, що Україну треба підтримувати так само або більше»

Голова фракції «Голос» Олександра Устінова в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що результатом останньої поїздки президента Володимира Зеленського стало зростання підтримки серед республіканського населення.

«Що б там не говорили, що Зеленський погано з’їздив у Штати, в України за місяць підтримка зросла на 10%. Тобто зараз 63% виборців республіканців вважають, що Україну треба підтримувати так само або більше. Насправді це дуже хороші показники, тому що після, як вважають американці, невдалого контрнаступу і після Ізраїлю інтерес до нас і підтримка серед населення почали падати», – зазначила депутатка.

Устінова додала, що республіканці все одно не поступляться щодо питання кордону, тому зараз Україні треба переконувати демократів, щоб вони йшли на якісь компроміси і домовлялися.

«Нам треба зараз, по-перше, переконувати демократів, щоб вони пішли на якісь поступки, і, по-друге, переконувати американське населення, що якщо Україна програє, їм доведеться воювати в Європі. Відповідно населення тиснутиме на політиків», – підкреслила голова фракції «Голос».

Олександра Устінова нагадала, як після повномасштабного вторгнення американські політики не дуже хотіли підтримувати Україну і навіть пропонували евакуювати президента із спікером та формувати уряд в екзилі. Але через те, що 70% населення США підтримувало нашу країну та наближення виборів в тому ж році, політики почали діяти.

До слова, депутатка Олександра Устінова повідомила, що питання допомоги Україні в Сенаті Сполучених Штатів не вирішується через затягування перемовин, через що спікер Палати представників Майк Джонсон вимагає прямих контактів з Байденом.

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Теги: США Володимир Зеленський Україна Олександра Устінова

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