Лідерка «Голосу» розказала, якого ефекту домігся Зеленський під час останнього візиту до США

«Зараз 63% виборців республіканців вважають, що Україну треба підтримувати так само або більше»

Голова фракції «Голос» Олександра Устінова в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що результатом останньої поїздки президента Володимира Зеленського стало зростання підтримки серед республіканського населення.

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«Що б там не говорили, що Зеленський погано з’їздив у Штати, в України за місяць підтримка зросла на 10%. Тобто зараз 63% виборців республіканців вважають, що Україну треба підтримувати так само або більше. Насправді це дуже хороші показники, тому що після, як вважають американці, невдалого контрнаступу і після Ізраїлю інтерес до нас і підтримка серед населення почали падати», – зазначила депутатка.

Устінова додала, що республіканці все одно не поступляться щодо питання кордону, тому зараз Україні треба переконувати демократів, щоб вони йшли на якісь компроміси і домовлялися.

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«Нам треба зараз, по-перше, переконувати демократів, щоб вони пішли на якісь поступки, і, по-друге, переконувати американське населення, що якщо Україна програє, їм доведеться воювати в Європі. Відповідно населення тиснутиме на політиків», – підкреслила голова фракції «Голос».

Олександра Устінова нагадала, як після повномасштабного вторгнення американські політики не дуже хотіли підтримувати Україну і навіть пропонували евакуювати президента із спікером та формувати уряд в екзилі. Але через те, що 70% населення США підтримувало нашу країну та наближення виборів в тому ж році, політики почали діяти.

До слова, депутатка Олександра Устінова повідомила, що питання допомоги Україні в Сенаті Сполучених Штатів не вирішується через затягування перемовин, через що спікер Палати представників Майк Джонсон вимагає прямих контактів з Байденом.