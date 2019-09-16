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    Кримінал

    У Харкові в парку невідомі напали на 19-річного хлопця, той оборонявся пістолетом

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    У Харкові в парку невідомі напали на 19-річного хлопця, той оборонявся пістолетом

    Постраждалого із забоями доставили до лікарні

    У центральному парку Харкова невідомі напали на 19-річного хлопця, той був змушений стріляти із стартового пістолету в повітря.  

    Про це 16 вересня повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    Зазначається, що інформація про те, що у парку стався конфлікт, надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції 15 вересня близько 23:00.

    За адресою виїжджав екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група. «На місці події був виявлений 19-річний парубок. Він пояснив, що у нього стався конфлікт з невідомими, які нанесли йому тілесні ушкодження. Після чого постраждалий зробив кілька пострілів зі стартового пістолету в повітря. Зі слів хлопця, пістолет він загубив», - розповіли в поліції.

    Правоохоронці вилучили з місця інциденту речові докази – гільзи та магазин з гільзами.

    Постраждалого із забоями доставили до лікарні.

    Повідомлення зареєстровано в Журналі єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

    Наразі встановлюються всі обставини конфлікту та особи, причетні до нападу.

    Нагадаємо, 15 вересня у Харкові під посиленою охороною поліції пройшов ЛГБТ-маршТакож відбулася альтернативна хода, на яку прийшли близько 500 людей.

    У соцмережах пишуть, що не обійшлось без сутичок із поліцією та поодиноких нападів на активістів.

    За даними поліції, внаслідок сутичок в Харкові постраждали двоє поліцейських.

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