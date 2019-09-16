У Харкові в парку невідомі напали на 19-річного хлопця, той оборонявся пістолетом
Постраждалого із забоями доставили до лікарні
У центральному парку Харкова невідомі напали на 19-річного хлопця, той був змушений стріляти із стартового пістолету в повітря.
Про це 16 вересня повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.
Зазначається, що інформація про те, що у парку стався конфлікт, надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції 15 вересня близько 23:00.
За адресою виїжджав екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група. «На місці події був виявлений 19-річний парубок. Він пояснив, що у нього стався конфлікт з невідомими, які нанесли йому тілесні ушкодження. Після чого постраждалий зробив кілька пострілів зі стартового пістолету в повітря. Зі слів хлопця, пістолет він загубив», - розповіли в поліції.
Правоохоронці вилучили з місця інциденту речові докази – гільзи та магазин з гільзами.
Постраждалого із забоями доставили до лікарні.
Повідомлення зареєстровано в Журналі єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Наразі встановлюються всі обставини конфлікту та особи, причетні до нападу.
Нагадаємо, 15 вересня у Харкові під посиленою охороною поліції пройшов ЛГБТ-марш. Також відбулася альтернативна хода, на яку прийшли близько 500 людей.
У соцмережах пишуть, що не обійшлось без сутичок із поліцією та поодиноких нападів на активістів.
За даними поліції, внаслідок сутичок в Харкові постраждали двоє поліцейських.