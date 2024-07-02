Користувалася перукою для конспірації: в Одесі жінка та військові працювали на ФСБ

В Одесі військові працювали на російські спецслужби

До агентури входило двоє військових та жінка, остання для конспірації користувалася перуками

В Одесі викрито двох військових та жінку, які працювали на ФСБ. Фігуранти зливали дані про місце знаходження ППО. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як встановило слідство, аби встановити відповідні координати, агенти систематично об’їжджали Одесу та його прилеглі території. У разі виявлення «потрібних» об’єктів – приховано фотографували їх та позначали відповідні геолокації на гугл-картах.

Ще одним завданням ворожої групи було замасковане встановлення бездротових магнітних камер на території морського порту Одеси.

Для конспірації фігуранти використовували послуги таксі, а їхня спільниця маскувала зовнішність, постійно змінюючи перуки.

Двох підозрюваних затримали, коли вони фотографували військовий об’єкт. Жінку затримали в її власному помешканні.

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Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Раніше в Одесі затримано сімох блогерів, які намагалися зірвати мобілізацію та «зливали» локації ТЦК до Телеграм-каналів російських спецслужб.

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