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На Буковині військовозобов’язаний намагався втекти з автобуса ТЦК

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Буковині військовозобов’язаний намагався втекти з автобуса ТЦК
Військовослужбовці ТЦК та СП були змушені допомогти громадянину повернутися до автобуса
фото: скріншот

Чоловік був визнаний придатним до служби

Військовозобов'язаний громадянин утік з автобуса Чернівецького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час відправлення до навчального центра. Військові повернули його до транспортного засобу. Про це повідомляє пресслужба Чернівецького обласного ТЦК та СП. 

Чоловік був визнаний придатним до служби. «Під час відправки до навчального центру військовозобовʼязаний громадянин, який визнаний придатним до військової служби військово-лікарською комісією намагався втекти з ТЦК та СП. Військовослужбовці ТЦК та СП були змушені допомогти громадянину повернутися до автобуса та відбути для проходження базової військової підготовки», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Мукачеві чоловік втік із будівлі ТЦК через вікно на другому поверсі.

Також у Дніпропетровському обласному ТЦК прокоментували відео конфліктної ситуації, що сталася 1 червня у місті Дніпро між співробітниками військкомату та чоловіком у цивільному. 

До слова, українські юнаки, яким виповнилося 17 років і які перебувають за кордоном, повинні особисто приїхати до України, аби стати на військовий облік. Дистанційно це зробити неможливо. Про це повідомила пресслужба Сухопутніх військ ЗСУ.Як зазначається, юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК, якщо вони ще не стануть на військовий облік. При цьому повістки можуть отримати і ті юнаки, які виїхали за кордон, але не стали на облік. Опція оновлення через Резерв+ працює лише для тих чоловіків, які вже стоять на обліку, незалежно від того, перебувають вони в Україні чи за кордоном.

Теги: мобілізація Чернівецька область ТЦК

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