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    Кримінал

    В Олександрії у квартирі померлого чоловіка знайшли арсенал зброї

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    Несудимий громадянин, який не працював, проживав у квартирі один, раніше не потрапляв у поле зору поліцейських

    В Олександрії правоохоронці виявили в одній із квартир тіло небіжчика без ознак насильницької смерті, а також предмети, схожі на автоматичну, вогнепальну і холодну зброю та набої. Про це повідомили в ГУНП в Кіровоградській області.

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    Повідомлення про можливу раптову смерть 58-річного місцевого жителя надійшла до Олександрійського відділу поліції від його родичів 17 травня.

    Нині відомо, що несудимий громадянин, який не працював, проживав у квартирі один, раніше не потрапляв у поле зору поліцейських, доброзичливо спілкувався з сусідами, був неконфліктним.

    Заборонені предмети, ззовні схожі на автомат – у кількості 2 одиниць, гвинтівку Мосіна, карабін, два пістолети, 6 ножів та патрони різних калібрів у кількості 349 штук, вилучили та направили для проведення експертиз.

    Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Обставини події з’ясовують слідчі.

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