У Туреччині затримано шахрая, який імітував голос Ердогана

Массачусетський технологічний інститут виявив, що шахрай намагався імітувати голос президента Ердогана за допомогою додатків штучного інтелекту

Національна розвідувальна організація (MIT) ідентифікувала особу, яка намагалася за допомогою штучного інтелекту імітувати голос президента Реджепа Таїпа Ердогана та зателефонувати деяким бізнесменам і вищим державним адміністраторам. Про це повідомляє TRT Haber.

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«Массачусетський технологічний інститут виявив, що шахрай намагався імітувати голос президента Ердогана за допомогою додатків штучного інтелекту та дзвонив бізнесменам із понад 10 різних ліній GSM, які він придбав у іноземних громадян. У результаті розшуку встановлено особу та місцезнаходження шахрая», – йдеться у повідомленні.

Підозрюваний був спійманий за короткий час і переданий підрозділам безпеки завдяки чуйній роботі підрозділів кібербезпеки.

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Раніше повідомлялося, що депутата однієї із міських рад Сумської області викрили в організації псевдозборів коштів на потреби військових через шахрайські кол-центри.

До слова, мільйонні підряди на відбудову зруйнованих росіянами будівель в Київській області і на реконструкцію гуртожитку для родин з Маріуполя у Дніпрі отримали компанії, які вигадували собі співробітників, підробляли документи і завищували ціни.