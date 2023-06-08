Депутати Держдуми РФ, які голосували за визнання «Л/ДНР», сядуть в тюрму на 15 років – СБУ

Засуджені наразі перебувають на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання

Служба безпеки зібрала доказову базу на сімох депутатів російської Держдуми, які причетні до початку повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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«15 лютого 2022 року вони підтримали постанову про звернення до президента РФ з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. А вже через декілька днів депутати проголосували за ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між країною-агресором і терористичними організаціями «Л/ДНР».

В подальшому Москва використала ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення на територію нашої держави.

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На підставі зібраних доказів суд визнав російських депутатів винними за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і призначив їм 15 років позбавлення волі.

Оскільки засуджені наразі перебувають на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання.

Список засуджених депутатів Держдуми Росії:

Авксєнтьєва Сардана Володимирівна, 02.07.1970 р.н.;

Альохін Андрій Анатолійович, 09.02.1959 р.н.;

Аммосов Петро Револьдович, 29.09.1966 р.н.;

Ананських Ігор Олександрович, 06.09.1966 р.н.;

Власов Василь Максимович – 27.06.1995 р.н.

Гартунг Валерій Карлович, 12.11.1960 р.н;

Горохов Андрій Юрійович, 13.01.1960 р. н.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій та Івано-Франківській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

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Раніше повідомлялося, що Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата Держдуми РФ Антона Ткачова, який сприяв розв’язанню повномасштабної війни проти України. Він голосував за визнання «Л/ДНР».

Нагадаємо, депутат Держдуми, який курував окупацію Херсонщини, отримав підозру.