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Депутати Держдуми РФ, які голосували за визнання «Л/ДНР», сядуть в тюрму на 15 років – СБУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Депутати Держдуми РФ, які голосували за визнання «Л/ДНР», сядуть в тюрму на 15 років – СБУ
фото: пресслужба СБУ

Засуджені наразі перебувають на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання

Служба безпеки зібрала доказову базу на сімох депутатів російської Держдуми, які причетні до початку повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«15 лютого 2022 року вони підтримали постанову про звернення до президента РФ з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. А вже через декілька днів депутати проголосували за ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між країною-агресором і терористичними організаціями «Л/ДНР».

В подальшому Москва використала ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення на територію нашої держави.

На підставі зібраних доказів суд визнав російських депутатів винними за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і призначив їм 15 років позбавлення волі.

Оскільки засуджені наразі перебувають на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання. 

Список засуджених депутатів Держдуми Росії:

  •  Авксєнтьєва Сардана Володимирівна, 02.07.1970 р.н.;
  •  Альохін Андрій Анатолійович, 09.02.1959 р.н.;
  •  Аммосов Петро Револьдович, 29.09.1966 р.н.;
  •  Ананських Ігор Олександрович, 06.09.1966 р.н.;
  •  Власов Василь Максимович – 27.06.1995 р.н.
  •  Гартунг Валерій Карлович, 12.11.1960 р.н;
  •  Горохов Андрій Юрійович, 13.01.1960 р. н.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій та Івано-Франківській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата Держдуми РФ Антона Ткачова, який сприяв розв’язанню повномасштабної війни проти України. Він голосував за визнання «Л/ДНР». 

Нагадаємо, депутат Держдуми, який курував окупацію Херсонщини, отримав підозру.

Теги: «ЛНР» Москва засуджені незалежність депутат

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