У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у педофілії

За словами правоохоронців, чоловік намагався вчинити розпусні дії щодо 12-річної дівчинки, коли вони опинилися удвох у ліфті

Правоохоронці затримали 25-річного уродженця Харківщини за підозрою у вчиненні розпусних дій стосовно неповнолітньої

Правоохоронці столиці затримали 25-річного уродженця Харківщини за підозрою у вчиненні розпусних дій стосовно неповнолітньої. Як повідомили у поліції Києва, чоловік намагався звабити 12-річну дівчинку у ліфті багатоповерхівки.

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Чоловік намагався звабити 12-річну дівчинку у ліфті багатоповерхівки фото: Поліція Києва

Випадок стався на столичній Борщагівці. На спецлінію «102» звернулась мама школярки. Вона розповіла, що невідомий намагався вчинити розпусні дії щодо її доньки, коли вони опинилися удвох у ліфті в будинку на бульварі Кольцова.

Отримавши опис молодика, столичні поліцейські почали пошуки. Підозрюваного затримали поблизу станції метро «Святошин». Ним виявився 25-річний уродженець Харківщини, який неодноразово був судимий за зберігання наркотиків та дезертирство.

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Слідчі готують йому повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 156 КК України. За цей злочин передбачено до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

До слова, слідство вважає, що фігурант може бути причетним до двох подібних злочинів на території Святошинського району Києва.