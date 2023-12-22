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СБУ ідентифікувала окупантів, які вбили та спалили українського фермера

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ ідентифікувала окупантів, які вбили та спалили українського фермера
Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності
фото: СБУ

Росіяни масово викрадали і вбивали людей на Харківщині

СБУ ідентифікувала трьох російських військових, які під час окупації Харківщини вбили українського патріота. Його тіло розчленували й спалили. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що злочини під час окупації Харківщини чинили військові 7-го окремого мотострілецького полку збройних сил РФ Віталій Піддубний та Олексія Горбунова, а також Руслан Гончаров – військовий 202-го мотострілецького полку країни-агресора. Навесні 2022 року вони брали участь у захопленні Куп’янського та Ізюмського районів області й проводили там каральні акції проти місцевих жителів.

«Під час таких «рейдів» рашисти масово викрадали і вбивали людей. За даними слідства, у ході одного з таких «нальотів» на території Шевченківської громади Куп’янського району Піддубний застрелив з автомата місцевого фермера. Намагаючись приховати злочин, фігурант разом з Горбуновим та Гончаровим розчленували тіло вбитого чоловіка, а потім спалили його», – йдеться в повідомленні.

Також слідство встановило, що зловмисники:

  • вдиралися до помешкань цивільних громадян і викрадали приватне майно (автомобілі, побутову техніку та гроші);
  • погрожували вбивством малолітніх дітей за спротив;
  • намагалися переправити намародерене за місцем проживання в Росії.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності. Кожного з них, запевнили в СБУ, буде знайдено і покарано.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій частині Херсонської області російські окупанти вбили підлітка. Вбивство відбулося на очах його рідних.

Теги: СБУ фермер вбивство

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