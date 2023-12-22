СБУ ідентифікувала окупантів, які вбили та спалили українського фермера

Росіяни масово викрадали і вбивали людей на Харківщині

СБУ ідентифікувала трьох російських військових, які під час окупації Харківщини вбили українського патріота. Його тіло розчленували й спалили. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Встановлено, що злочини під час окупації Харківщини чинили військові 7-го окремого мотострілецького полку збройних сил РФ Віталій Піддубний та Олексія Горбунова, а також Руслан Гончаров – військовий 202-го мотострілецького полку країни-агресора. Навесні 2022 року вони брали участь у захопленні Куп’янського та Ізюмського районів області й проводили там каральні акції проти місцевих жителів.

«Під час таких «рейдів» рашисти масово викрадали і вбивали людей. За даними слідства, у ході одного з таких «нальотів» на території Шевченківської громади Куп’янського району Піддубний застрелив з автомата місцевого фермера. Намагаючись приховати злочин, фігурант разом з Горбуновим та Гончаровим розчленували тіло вбитого чоловіка, а потім спалили його», – йдеться в повідомленні.

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Також слідство встановило, що зловмисники:

вдиралися до помешкань цивільних громадян і викрадали приватне майно (автомобілі, побутову техніку та гроші);

погрожували вбивством малолітніх дітей за спротив;

намагалися переправити намародерене за місцем проживання в Росії.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності. Кожного з них, запевнили в СБУ, буде знайдено і покарано.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій частині Херсонської області російські окупанти вбили підлітка. Вбивство відбулося на очах його рідних.