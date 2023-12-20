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СБУ оголосила підозру голові ЦВК Росії за проведення «виборів» на окупованих територіх

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ оголосила підозру голові ЦВК Росії за проведення «виборів» на окупованих територіх
Глава російської ЦВК безпосередньо організовувала фінансування окупаційних «виборчкомів», зокрема «зарплати» їхніх представників і витрати на виготовлення «бюлетенів»
фото: СБУ

Після проведення зрежисованих «виборів» підлеглі Памфілової особисто засвідчували сфабриковані результати примусового «волевиявлення».

Правоохоронці оголосили підозру голові Центральної виборчої комісії Росії Еллі Памфіловій за проведення незаконних «виборів» в Україні. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, чиновниця організувала масштабну фальсифікацію «результатів» незаконних виборів на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей восени цього року.

До протиправної діяльності вона залучила двох своїх підлеглих – кремлівського політтехнолога Павла Андрєєва, якого 2021 року призначили представником російської ЦВК, і його колегу Людмилу Маркіну.

«За вказівкою Памфілової вони брали участь у створенні окупаційних «тервиборчкомів» і штучній «легітимізації» фейкового плебісциту», – йдеться в повідомленні.

Для цього обидва фігуранти голосували за створення псевдовиборчих установ у захопленій частині України із залученням до їхнього складу місцевих колаборантів.

Після проведення зрежисованих «виборів» підлеглі Памфілової особисто засвідчували сфабриковані результати примусового «волевиявлення».

Також встановлено, що глава російської ЦВК безпосередньо організовувала фінансування окупаційних «виборчкомів», зокрема «зарплати» їхніх представників і витрати на виготовлення «бюлетенів».

СБУ встановила, що за дорученням Памфілової Андрєєв створював публічну видимість «виборчого процесу» в окупованих районах України.

Для цього організовував постановочні сюжети російськими ЗМІ, в яких імітували масовість учасників «голосування» та зрежисовані коментарі місцевих жителів нібито на підтримку кремлівських «кандидатів».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом російським посадовцям про заочну підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, вчинені за попередньою змовою групи осіб;
  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені за попередньою змовою групи осіб.

Раніше повідомлялося, що СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ, яка скоригувала ракети по багатоповерхівці у Запоріжжі

Теги: окупанти СБУ вибори

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