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Вечірки з наркотиками та ґвалтуванням. Заступниця глави МВС розповіла деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вечірки з наркотиками та ґвалтуванням. Заступниця глави МВС розповіла деталі
Як тільки в Інтернет-мережі з’явилася фото та відео з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат, правоохоронці відразу розпочали відпрацювання
Фото: пресслужба поліції

Павліченко: «Постраждалі не можуть спровокувати акт насильства, у цьому завжди винен кривдник»

Заступниця глави МВС Катерина Павліченко розповіла, що в історії про гучні вечірки у Києві, на яких молодики накачувати снодійним та принижувати дівчат, найбільше шокують коментарі, в яких звинувачують потерпілих у тому, що сталося. Про це заступниця глави МВС написала у Facebook.

«Я дякую усім, хто надав розголосу цій ситуації. Бачу усі повідомлення.  Разом з тим, переглянувши численні коментарі під дописами публічних осіб, мене також вразило, що окремі особи звинувачують дівчат у тому, що з ними трапилося. Тож хочу ще раз наголосити – жодна людина у світі не має права вас кривдити. Постраждалі не можуть спровокувати акт насильства, у цьому завжди винен кривдник», – написала Павліченко.

Вечірки з наркотиками та ґвалтуванням. Заступниця глави МВС розповіла деталі фото 1

Вона також закликала усіх, хто постраждав або став свідком насильства, не замовчувати та повідомляти про це поліцію.

Вечірки з наркотиками та ґвалтуванням. Заступниця глави МВС розповіла деталі фото 2
Вечірки з наркотиками та ґвалтуванням. Заступниця глави МВС розповіла деталі фото 3

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що правоохоронці проводять обшуки в організаторів скандальних п’яних вечірок у Києві. На цей час поліцейські уже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще одному регіоні держави.

Теги: Facebook поліція Катерина Павліченко

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