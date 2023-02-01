Вечірки з наркотиками та ґвалтуванням. Заступниця глави МВС розповіла деталі

Як тільки в Інтернет-мережі з’явилася фото та відео з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат, правоохоронці відразу розпочали відпрацювання

Павліченко: «Постраждалі не можуть спровокувати акт насильства, у цьому завжди винен кривдник»

Заступниця глави МВС Катерина Павліченко розповіла, що в історії про гучні вечірки у Києві, на яких молодики накачувати снодійним та принижувати дівчат, найбільше шокують коментарі, в яких звинувачують потерпілих у тому, що сталося. Про це заступниця глави МВС написала у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я дякую усім, хто надав розголосу цій ситуації. Бачу усі повідомлення. Разом з тим, переглянувши численні коментарі під дописами публічних осіб, мене також вразило, що окремі особи звинувачують дівчат у тому, що з ними трапилося. Тож хочу ще раз наголосити – жодна людина у світі не має права вас кривдити. Постраждалі не можуть спровокувати акт насильства, у цьому завжди винен кривдник», – написала Павліченко.

Вона також закликала усіх, хто постраждав або став свідком насильства, не замовчувати та повідомляти про це поліцію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що правоохоронці проводять обшуки в організаторів скандальних п’яних вечірок у Києві. На цей час поліцейські уже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще одному регіоні держави.