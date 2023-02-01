Вечірки з наркотиками та ґвалтуванням. Заступниця глави МВС розповіла деталі
Павліченко: «Постраждалі не можуть спровокувати акт насильства, у цьому завжди винен кривдник»
Заступниця глави МВС Катерина Павліченко розповіла, що в історії про гучні вечірки у Києві, на яких молодики накачувати снодійним та принижувати дівчат, найбільше шокують коментарі, в яких звинувачують потерпілих у тому, що сталося. Про це заступниця глави МВС написала у Facebook.
«Я дякую усім, хто надав розголосу цій ситуації. Бачу усі повідомлення. Разом з тим, переглянувши численні коментарі під дописами публічних осіб, мене також вразило, що окремі особи звинувачують дівчат у тому, що з ними трапилося. Тож хочу ще раз наголосити – жодна людина у світі не має права вас кривдити. Постраждалі не можуть спровокувати акт насильства, у цьому завжди винен кривдник», – написала Павліченко.
Вона також закликала усіх, хто постраждав або став свідком насильства, не замовчувати та повідомляти про це поліцію.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що правоохоронці проводять обшуки в організаторів скандальних п’яних вечірок у Києві. На цей час поліцейські уже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще одному регіоні держави.
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