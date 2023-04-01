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У Львові вибухнула граната в одному із спальних районів: є жертви (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У Львові вибухнула граната в одному із спальних районів: є жертви (відео)
фото ілюстративне

Мешканці міста повідомляють про перебої з електрикою

У Шевченківському районі Львова стався вибух. У квартирі десятиповерхового будинку на вул. Замарстинівська, 150, ймовірно, вибухнула граната. Мешканці району повідомляють про перебої з електрикою.

Як повідомив пізно ввечері в п'ятницю, 31 березня, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, унаслідок вибуху загинула людина. Ще одна отримала травми.

«31 березня 2023 року о 23:10 Вибухнула граната на вул. Замарстинівській 150, є постраждалі одна людина, також одна людина загинула. На місці працюють всі відповідні служби», – повідомив Ігор Зінкевич.

Місцеві Telegram-канали оприлюднили відео з місця подій. Очевидці повідомили, що мешканці району скаржаться на перебої з електропостачанням. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

Між іншим, у Подільському районі Києва пролунав вибух. Чоловік підірвав самого себе на вибуховому пристрої.

До слова, у Тернополі наркоторговець із ножем накинувся на працівників поліції.

Теги: відео граната вибух Львів криминал

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