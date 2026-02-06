Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі вибухнуло авто: загинув чоловік

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі вибухнуло авто: загинув чоловік
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу
фото: Національна поліція України

Вибухнув автомобіль Toyota 

Сьогодні, 6 лютого, у Київському районі Одеси вибухнув автомобіль. Унаслідок цього загинув 21-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу.

На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції. Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин.

Нагадаємо, у 2024 році в селі Гвардійське в Одеському районі вибухнув автомобіль Української добровольчої армії (УДА), у якому перебували двоє людей. Їх шпиталізували до лікарні з численними травмами.

До слова, в Оболонському районі столиці 4 січня вибухнув позашляховик. Поліція зʼясовує обставини події. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху є травмовані.

Теги: Одеса вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежавиникла внаслідок атаки на Київ
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
12 сiчня, 02:08
Внаслідок вибуху у Росії постраждали щонайменше дев’ятеро осіб
У Росії стався вибух у центрі підготовки МВС: є постраждалі (відео)
15 сiчня, 14:13
У Саратові пролунали вибухи, ймовірно, атаковано НПЗ
У Саратові пролунали вибухи, ймовірно, атаковано НПЗ
19 сiчня, 04:55
Унаслідок ворожого удару ніхто не постраждав
Одеса: на промисловому об’єкті спалахнула пожежа після атаки РФ
29 сiчня, 09:12
Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Готували теракти у центрі Одеси. СБУ викрила трьох російських агентів
30 сiчня, 10:24
Інцидент стався з вантажним потягом, який перевозив бензин
У Мічурінську загорілися цистерни з паливом через сходження вагонів потяга
4 лютого, 17:09
Через вибух газового котла загорівся будинок
На Київщині через вибух постраждали двоє дітей: подробиці трагедії
10 сiчня, 15:58
У країні триває загальнонаціональний аудит пунктів незламності
Штаб з ліквідації наслідків обстрілу енергетичних обʼєктів у Києві: перші рішення
15 сiчня, 14:07
Займання спричинив вибух газового балона, який розташовувався біля розпаленої печі
На Вінниччині через вибух газового балона загинула жінка
24 сiчня, 15:45

Новини

В Одесі вибухнуло авто: загинув чоловік
В Одесі вибухнуло авто: загинув чоловік
В Одесі чоловік поранив ножем військового ТЦК
В Одесі чоловік поранив ножем військового ТЦК
Масова загибель морських коників в Одесі: екологи назвали причину
Масова загибель морських коників в Одесі: екологи назвали причину
Недостовірне декларування: справу нардепки Діденко скеровано до суду
Недостовірне декларування: справу нардепки Діденко скеровано до суду
Атака на Одесу: є постраждалі, пошкоджено школу та дитячі садки (фото)
Атака на Одесу: є постраждалі, пошкоджено школу та дитячі садки (фото)
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є влучання у будинок
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є влучання у будинок

Новини

В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Вчора, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
4 лютого, 16:19

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua