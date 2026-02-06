В Одесі вибухнуло авто: загинув чоловік

Вибухнув автомобіль Toyota

Сьогодні, 6 лютого, у Київському районі Одеси вибухнув автомобіль. Унаслідок цього загинув 21-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу.

На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції. Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин.

Нагадаємо, у 2024 році в селі Гвардійське в Одеському районі вибухнув автомобіль Української добровольчої армії (УДА), у якому перебували двоє людей. Їх шпиталізували до лікарні з численними травмами.

До слова, в Оболонському районі столиці 4 січня вибухнув позашляховик. Поліція зʼясовує обставини події. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху є травмовані.