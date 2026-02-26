На Дніпропетровщині викрито кол-центри на понад 1,5 тис. робочих місць

Як повідомив генпрокурор, шахраї діяли від імені інвестиційних компаній та брокерських платформ

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили шахрайські кол-центри на понад 1,5 тис. робочих місць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

Генпрокурор розповів, що вчора, 25 лютого на Дніпропетровщині прокурори провели 27 обшуків. «Масштаби викритої діяльності вражають навіть досвідчених правоохоронців: офіси налічували понад 1,5 тис. робочих місць. Щодня кожен із працівників здійснював близько 100 дзвінків потенційним жертвам, використовуючи методи психологічного тиску», – каже він.

Кравченко пояснив, що шахраї діяли від імені інвестиційних компаній та брокерських платформ. Обіцяючи «гарантований та швидкий заробіток», вони переконували людей вкладати кошти.

Для введення в оману в окремих випадках використовувалися підставні платформи, де потерпілим демонстрували фейкове зростання їхніх «інвестицій» та віртуальні прибутки. Натомість усі отримані кошти одразу перераховувалися на підконтрольні рахунки організаторів. Жертвами схем стали сотні громадян України, Європи та Азії.

Під час слідчих дій вилучили 1,5 тис. одиниць комп’ютерної техніки, майже 500 мобільних телефонів, серверне обладнання та інші речові докази злочинної діяльності. Кравченко зазначив, що значна частина незаконних кол-центрів працює на міжнародну аудиторію. З липня 2025 року проведено майже 800 обшуків по всій території держави, з них 150 − у межах міжнародного співробітництва за участю іноземних партнерів. У результаті вилучили понад 25 тисяч одиниць техніки.

Нагадаємо, Служба безпеки і Національна поліція спільно з правоохоронними органами Латвійської та Литовської Республік ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання коштів у громадян Євросоюзу.

За даними слідства, у Дніпрі затримано лідера злочинної організації та 10-х його спільників, які видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій в електронних біржах. Як встановило розслідування, протягом року фігуранти «заробили» на оборудці щонайменше $1,2 млн.